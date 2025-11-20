Polacy wściekli na Putina. "Nie boję się rosyjskich prowokacji!"

Czy Rosjanie będą dalej eskalować wojnę hybrydową? „Oczywiście, że będą!”, przekonywała emerytka. „Jak do tego podchodzić?” , dopytywał Adam Feder. „Olać. Czego się bać? Bać się całe życie?”, pytała retorycznie kobieta. „Jeżeli wybuchnie bomba, to wybuchnie. Nie ma się co tym przejmować”, dodał młody chłopak. „Nie będzie wojny w Polsce. To jest Europa!”, zapewniała dziewczyna, która przyjechała do Polski z Ukrainy. „Wojsko, rząd, chyba jakoś poradzą temu wszystkiemu”, zastanawiała się emerytka. „Trzeba komuś ufać. Ja tam ufam mojemu państwu”, dodała kolejna kobieta, którą Adam Feder spotkał przed dworcem Warszawa Wschodnia. „Rosji nienawidzę. Chciałbym, żeby się odczepili, ale widać mają takie zapędy. Taki kraj...”, mówił młody chłopak. Po kolejnym akcie rosyjskiej dywersji Polacy aż kipią od złości i przeklinają Putina. „Powinni go ukatrupić”, stwierdził brutalnie mężczyzna. „Wcześniej czy później przyjdzie i na niego kreska”, dodał kolejny. Obejrzyjcie najnowsze Komentery!

OLAĆ PUTINA! ROSJI NIENAWIDZĘ! POLACY NIE BOJĄ SIĘ ROSYJSKICH PROWOKACJI! - KOMENTERY