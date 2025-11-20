Czy Rosjanie będą dalej eskalować wojnę hybrydową? „Oczywiście, że będą!”, przekonywała emerytka. „Jak do tego podchodzić?” , dopytywał Adam Feder. „Olać. Czego się bać? Bać się całe życie?”, pytała retorycznie kobieta. „Jeżeli wybuchnie bomba, to wybuchnie. Nie ma się co tym przejmować”, dodał młody chłopak. „Nie będzie wojny w Polsce. To jest Europa!”, zapewniała dziewczyna, która przyjechała do Polski z Ukrainy. „Wojsko, rząd, chyba jakoś poradzą temu wszystkiemu”, zastanawiała się emerytka. „Trzeba komuś ufać. Ja tam ufam mojemu państwu”, dodała kolejna kobieta, którą Adam Feder spotkał przed dworcem Warszawa Wschodnia. „Rosji nienawidzę. Chciałbym, żeby się odczepili, ale widać mają takie zapędy. Taki kraj...”, mówił młody chłopak. Po kolejnym akcie rosyjskiej dywersji Polacy aż kipią od złości i przeklinają Putina. „Powinni go ukatrupić”, stwierdził brutalnie mężczyzna. „Wcześniej czy później przyjdzie i na niego kreska”, dodał kolejny. Obejrzyjcie najnowsze Komentery!
Polacy wściekli na Putina. "Nie boję się rosyjskich prowokacji!"
2025-11-20 17:52
Rosja kolejny raz przesuwa granice i coraz agresywniej atakuje Polskę. Tym razem agenci Kremla mieli użyć ładunku wybuchowego do wysadzenia torów kolejowych w Polsce. Adam Feder pytał Polaków, czy boją się eskalacji wojny hybrydowej i jak Polska powinna odpowiedzieć na prowokację?
