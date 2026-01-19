Polacy wskazali najbardziej cenioną dziennikarkę. Pierwsze miejsce zajęła Olejnik, ale drugie może zaskoczyć!

Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski sprawdził, którą z dziennikarek Polacy oceniają najlepiej. Respondentom postawiono pytanie: "Którą z poniższych dziennikarek cenisz najbardziej?". Do wyboru były trzy dziennikarki: Monika Olejnik (reprezentująca TVN24), Danuta Holecka (związana dawniej z TVP, a od dłuższego czasu TV Republika) oraz Dorota Wysocka-Schnepf (przed laty w TVP, obecnie również w telewizji publicznej).

Polacy najbardziej cenią Monikę Olejnik! Gwiazda TVN24 zdecydowanie wyprzedziła konkurentki

Okazało się, że z tych trzech kobieta najwięcej osób najbardziej ceni Monikę Olejnik! Dziennikarka zgarnęła aż 29 proc. głosów badanych i zdecydowanie wyprzedziła koleżanki po fachu. Drugie miejsce zajęła Danuta Holecka z wynikiem 17 proc. a stawkę zamknęła Dorota Wysocka-Schnepf, którą najbardziej ceni 6 proc. badanych. Niemal połowa osób biorących udział we wspomnianym sondażu postawiło na odpowiedź: "żadnej z nich nie cenię", to aż 48 proc. ankietowanych. Badanie przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski w dniach 28-30 grudnia 2025 roku.

Monika Olejnik to dziennikarka z najdłuższym stażem. Od lat jest w polskich mediach, a jej znakiem rozpoznawczym są rozmowy prowadzone w programie "Kropka nad i". Dziennikarka zawsze potrafi stawiać celne pytania, a przed rozmowami z nią drżą politycy! Olejnik jest też znana z bardziej prywatnej strony, jako ikona mody, którą uwielbia się bawić oraz z tego, że bardzo ceni sobie zdrowy, sportowy styl życia, inspirując innych.

Danuta Holecka przez lata była związana z TVP, ale po zmianach, które zaszły w telewizji publicznej na koniec 2023 roku, trafiła do stacji TV Republika, w której jest jedną z głównych gwiazd. Prowadzi w tej stacji program "Dzisiaj", a także rozmowy z politykami w cyklu "Gość Dzisiaj". Pojawia się również jako jedna z prowadzących w programie satyryczno-publicystycznym "Piachem w tryby".

Dorota Wysocka-Schnepf od lat jest związana z Telewizją Polską, choć trzeba podkreślić, że z przerwami. Była prowadzącą głównego programu informacyjnego TVP, czyli "Wiadomości" oraz korespondentką programu z USA. Prowadziła też programy publicystyczne, takie jak: ""Kwadrans po ósmej", "Z refleksem" czy "Polityka przy kawie". W 2016 roku Dorota Wysocka-Schnepf odeszła z TVP, następnie przez pewien czas pracowała też w "Gazecie Wyborczej" w dziale wideo, nagrywała rozmowy dotyczące polityki. Do Telewizji Polskiej powróciła w 2024 roku.