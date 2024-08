Czy o. Tadeusz Rydzyk powinien oddać pieniądze, które dostał przez osiem lat rządów PiS? „On nic nie dostał! Odwalcie się od niego!”, odpowiedział wyraźnie podirytowany mężczyzna. „A te 379 milionów złotych z publicznej kasy?”, dopytywał Adam Feder. „ A tam… Sr**y muchy, będzie wiosna!”, odparł kolejny mężczyzna, który nie wierzy w oficjalne dane, które prezentuje władza. „Do więzienia go!”, kolejny rozmówca zachęcał prokuraturę do wzmożonych działań. „Powinien w zębach oddać wszystkie pieniądze!”, dodał. „Przecież to nie jest złoty cielec. On się zachowuje jak sekta i tej sekty nie powinno w ogóle być w Polsce”, przekonywała emerytka. „Zabrać mu pieniądze, do aresztu, wszystko na raz”, stwierdziła młoda kobieta. „Śmieszne jest to, co ludzie opowiadają. Z Papieżem było to samo i z ojcem Rydzykiem jest teraz to samo”, żaliła się słuchaczka Radia Maryja. „Na Chrystusa też wynajdywali różne rzeczy. Też opowiadali różne pierdoły”, wypaliła emerytka. „Aż go ukrzyżowali!”, dodał przysłuchujący się rozmowie emeryt. „Rydzyk to święty człowiek”, skwitował mężczyzna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

Polacy wyjdą na ULICE bronić RYDZYKA? Odwalcie się od niego! PAPIEŻA też tak ATAKOWALI! - Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.