Polacy ŻĄDAJĄ reparacji! Niemcy nas UPOKARZAJĄ! Wysłać CZOŁGI na BERLIN, to oddadzą!

Czy Niemcy wystraszą się apeli Karola Nawrockiego i wypłacą Polsce reparacje? „Od razu. Ho, ho, ho!”, śmiała się kobieta. „Niemcy są skąpi”, dodała. „Mając takiego prezydenta, wszystko nam się uda. On nie popuści!”, cieszyła się sprzedawczyni warzyw na jednym z warszawskich bazarów. „Macie w głowach poprzewracane przez Pisiorów! Taki prezydent to wstyd!”, emocjonowała się emerytka, która zaraz została obrzucona obelgami przez inne klientki bazaru. „A może to jest właśnie ten polityk, który wreszcie załatwi … ?” , dopytywał Adam Feder. „No, załatwi parę dziewczyn. Nawiązuję do jego prawdziwego zawodu”, naigrawał się przeciwnik Nawrockiego. Temat wywołuje jednak potężne emocje wśród Polaków. „Reparacje należą się naszym przodkom, a nie nam. Za śmierć naszych przodków!”, argumentował mężczyzna. ”Jak będziemy siedzieć cicho, to dojdzie do tego, że to Niemcy będą się domagać od nas reparacji!”, ostrzegał kolejny. „Ja mam w d***e ten kamień. Niech ludziom oddadzą pieniądze, co im się należą. Kamień to ja mogę sobie tutaj postawić”, tak mężczyzna skomentował odsłonięcie w Berlinie głazu ku czci polskich ofiar II wojny światowej. „Panie, to jest największe sk*********wo na świecie!”, denerwował się emeryt. „Już dawno nasze czołgi powinny być w Berlinie po reparacje”, wypalił kolejny klient bazaru. „Pierwej żelazo rozpalone w dłoni, niźli krzyżacką prawicę uścisnąć!”, skwitował emeryt. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

