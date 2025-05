Polski misjonarz opowiada o nowym papieżu. Poznali się lata temu w peruwiańskiej dżungli

- Ojciec Robert na co dzień pracował 800 kilometrów ode mnie. Przyjeżdżał odwiedzać swoich współbraci jako przełożony zakonu augustianów, a my misjonarze byliśmy zapraszani na spotkania. Zawsze skromny, pokorny i bardziej skłonny do słuchania niż do mówienia. Kiedy mieliśmy okazje rozmawiać w cztery oczy aż biły od niego serdeczność i ciepło - wspomina ksiądz Rembała w rozmowie z „Super Expressem”.