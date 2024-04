Poruszający widok na grobie Marii Teresy Kiszczak rok po jej śmierci [ZDJĘCIA]

Maria Teresa Kiszczak zmarła rok temu, 17 kwietnia 2024 roku. Dożyła pięknego wieku, bo zmarła mają 88 lat. Kiszczakowa urodziła się 20 sierpnia 1934 roku we wsi Kozy pod Bielsko-Białą. Swoje przyszłego męża poznała przypadkiem w pociągu. Czesław Kiszczak był wtedy oficerem kontrwywiadu wojskowego. Kilka lat temu głośno było o tym, że Maria Teresa Kiszczak, niedługo po śmierci męża, zabrała akta, które znajdowały się w jej domu i spotkała się z prezesem IPN, by próbować sprzedać za 90 tys. złotych dokumenty będące w jej posiadaniu.

Pogrzeb Marii Teresy Kiszczak odbył się 28 kwietnia na cmentarzu prawosławnym w Warszawie. Dlaczego? Ponieważ tam został pochowany generał Czesław Kiszczak, a żona spoczęła obok męża, w rodzinnym grobie. Gdy umarł generał mówiono, że żaden ksiądz katolicki nie chciał go pochować na cmentarzu, po drugie był opór część społeczeństwa, by pochować go np. na Powązkach Wojskowych. Ostatnie pożegnanie Marii Kiszczak było niezwykle skromne. Zresztą grób do teraz jest bardzo skromy. Mamy zdjęcia pomnika w pierwszą rocznicę śmierci Kiszczakowej.

