Poseł Kaczyński z PiS wjechał w płot po spotkaniu z wyborcami. Wprost nie do wiary, ile miał promili

2025-08-30

Ryszard Kaczyński dostał się do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości w 2005 roku. Jego przygoda zarówno z parlamentem, jak i ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego nie potrwała jednak długo. Poseł w nocy z niedzieli 21 maja na poniedziałek 22 maja 2006 wjechał w płot posesji znajdującej się niedaleko Pucka (woj. pomorskie). Kaczyński rozbił swoje nowe auto, zakupione ledwie tydzień wcześniej. Najbardziej bulwersujące w całej historii było jednak to, że był on pod znacznym wpływem alkoholu!

Ryszard Kaczyński

i

Autor: Adam Chelstowski / Forum

Portal trojmiasto.pl informował, że o peugeocie, który wjechał w ogrodzenie, poinformował policję po godzinie 3 nad ranem właściciel posesji w miejscowości Połczyno. Jak się okazało, autem kierował poseł Ryszard Kaczyński. Miał 1,69 promille alkoholu w wydychanym powietrzu. Posłowi zatrzymano prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Według relacji anonimowego rozmówcy, polityk zachowywał się spokojnie. Pomorska policja potwierdziła, że doszło do takiego zdarzenia. - Funkcjonariusze zastosowali obowiązującą w takich przypadkach procedurę, do której mężczyzna się zastosował - mówiła PAP rzeczniczka pomorskiej policji Danuta Wołk-Karaczewska.

- Usłyszałem tylko huk, jak przy wypadku. Wyjrzałem przez okno, a tam samochód rozbił się przy furtce sąsiadki. W tym miejscu jest łuk i trzeba zdjąć nogę z gazu. Pewnie jechał za szybko. Nawet nie wiedziałem, że to jakiś pijany polityk - relacjonował portalowi gazeta.pl mieszkaniec sąsiedniej posesji.

Kaczyński w niedzielę był m.in. na konferencji geodetów w Choczewie pod Puckiem. To tam prawdopodobnie wypił "kilka głębszych". Wracał do domu w Redzie. Czemu wsiadł za kierownicę po alkoholu? - Nie jestem w stanie nic powiedzieć. Jest mi bardzo przykro i wszystkich za to przepraszam - mówił portalowi załamany poseł.

Kaczyński już dwa dni później został usunięty z Klubu Parlamentarnego PiS. W 2007 roku nie ubiegał się już o reelekcję. Za swoje przestępstwo został skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby oraz karę grzywny.

Kaczyński w Wejherowie uczył chemii w liceum. Jesienią szerzej 2005 roku nieznany polityk został posłem PiS, zdobywając 7750 głosów w wyborach parlamentarnych. Nie jest spokrewniony z Jarosławem i Lechem Kaczyńskimi. Zapisał się do PiS zaledwie rok wcześniej. Czym wytłumaczyć sukces działacza, który startował z 18. miejsca na liście wyborczej i na kampanię wydał 3 tys. zł? Politycy na Pomorzu mówią, że zadziałało zestawienie jego nazwiska i szyldu PiS. - Tak twierdzą osoby nieżyczliwe, dostałem głosy moich dawnych uczniów - przekonywał sam Kaczyński.

