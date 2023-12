Poseł KO szykuje się na Sylwestra! Bezalkoholowy drink Kowala. Mamy przepis!

to nie brzmi dobrze

Poseł spędzi sylwestrowy wieczór w doborowym towarzystwie, czyli z rodziną i znajomymi. Będzie miał też specjalną misję do wykonania, czyli podawanie najbliższym drinków. Kowal tuż przed Sylwestrem pokazał nam próbkę swoich umiejętności i trzeba przyznać, że radził sobie doskonale! Polityk ma nawet specjalne sprzęty do mieszania drinków. - Sylwestra spędzę z rodziną. Będą rozmowy, tańce i bezalkoholowe drinki mojego autorstwa – zapowiada w rozmowie z nami Paweł Kowal. Polityk uchylił rąbka tajemnicy i postanowił podzielić się z nami swoim przepisem na wyjątkowy napój. Oto on:

Składniki:

50 ml syropu z aronii

50 ml soku z cytryny

pół plasterka pomarańczy

lód

tonic do wypełnienia szklanki

Przygotowanie:

1. Do szklanki od whiskey dodaj wszystkie składniki

2. Dodaj lód do szklanki i za pomocą łyżeczki barmańskiej mieszaj przez około 20 sekund

3. Udekoruj pomarańczą i gotowe!

