Poseł PiS ochrzcił syna. „Marzę o renesansie rodziny w Polsce”

Kacper Płażyński pochwalił się chrztem swojego syna Leona

W emocjonalnym wpisie podkreślił znaczenie wiary i rodziny

Zaapelował do mężczyzn o odpowiedzialność i miłość do najbliższych

„Marzę o renesansie rodziny w Polsce” – napisał poseł PiS

Rodzinne chwile i ważne słowa

Na zamieszczonych zdjęciach widać, jak Kacper Płażyński z żoną uczestniczą w uroczystości chrztu swojego syna. Wpis polityka jest bardzo osobisty i pełen emocji.

„Leonek został dziś przyjęty do Kościoła. Wiara jest dla nas bardzo ważna: daje naszej rodzinie oparcie, kierunek i siłę. Trzymamy się razem i trzymamy z Panem Bogiem, dlatego nic nie jest nam straszne” – napisał Płażyński.

„Marzę wielkim renesansie rodziny w Polsce”

Polityk wykorzystał ten szczególny dzień, aby podzielić się także szerszą refleksją o sytuacji rodzin w Polsce.

„To dobry dzień, by powiedzieć szczerze, że marzę wielkim renesansie rodziny w Polsce. Możemy mieć silną gospodarkę i potężną armię, ale bez mocnych, zbudowanych na wierze i miłości rodzin po prostu nie przetrwamy.”

Jego słowa szybko zdobyły szeroki rozgłos, wywołując dyskusję w sieci o tym, jak dziś wygląda model rodziny i jaka jest rola państwa we wspieraniu rodzin.

Apel do mężczyzn

Płażyński nie poprzestał na refleksji – skierował także apel, zwłaszcza do mężczyzn:

„Mam więc apel przede wszystkim do mężczyzn: bierzmy odpowiedzialność, nie uciekajmy od dorosłości, kochajmy nasze kobiety i wychowujmy nasze dzieci. To piękna misja!💪”

Ten fragment jego wpisu był szeroko komentowany i chwalony w mediach społecznościowych. Internauci pisali, że to „ważny głos w czasach kryzysu wartości rodzinnych”.

Kacper Płażyński o Rosji i Zachodzie

Poseł PiS jest także autorem książki „Wszystkie Pionki Putina”. W pinned poście na platformie X zachęca do jej lektury słowami:

„Każdego, kogo ciekawi jak Rosja przez ostatnich 20 lat przenikała i indoktrynowała świat Zachodu, zachęcam do sięgnięcia po napisane przeze mnie 'Wszystkie Pionki Putina'. Dostępne w większych księgarniach i przez internet 🙂👇”

Publikacja dotyczy rosyjskich wpływów i metod, jakimi Kreml próbuje osłabiać Zachód – co w kontekście wojny w Ukrainie i bezpieczeństwa Polski jest tematem szczególnie aktualnym.

Polityk łączy rodzinę i misję publiczną

Post Płażyńskiego pokazuje, że nie boi się łączyć życia prywatnego z publicznym przekazem i misją polityczną. Podkreśla wartości, które jego zdaniem są niezbędne do przetrwania Polski – silną wiarę, odpowiedzialność rodziców i gotowość do działania. To wizerunek polityka, który chce być nie tylko posłem i autorem książek, ale także mężem i ojcem, który inspiruje innych do podobnych wyborów.

