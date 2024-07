Poseł PiS Piotr Uściński planuje wakacje: "Zapraszam prezesa na żagle!"

Lato w pełni! Dni są długie, a temperatura za oknem osiąga niesamowite wartości. To idealny czas na odpoczynek na świeżym powietrzu i planowanie wakacji! Dobrze wie o tym poseł PiS Piotr Uściński, który korzysta z uroków lata całymi garściami.

- Żeglarstwo jest bardzo fajnym sportem, można pływać pod wiatr i to trochę przypomina politykę - stwierdził w rozmowie z nami.

Polityk zaprosił także prezesa swojej partii Jarosława Kaczyńskiego, by razem z nim wypoczął na pokładzie.

- Zapraszam prezesa Kaczyńskiego Jarosława Kaczyńskiego na żagle, to świetny odpoczynek i relaks! – opowiada nam polityk, który niedawno pływał z synem Michałem po jeziorze Zegrzyńskim.

Dla Piotra Uścińskiego żeglarstwo to najlepszy sposób na spędzenie wspólnego czasu z dziećmi. W wolnych chwilach stara się przekazać im jak najwięcej wiedzy o swoim hobby. To doskonały sposób nie tylko na wzmocnienie rodzinnych więzi.

- Patent żeglarski mam stosunkowo niedawno, od 2017 roku. Zrobiłem go wraz z córką, gdy tylko skończyła 14 lat. Mojego 13-letniego Michała przygotowuję także do patentu. Dobrze czuje wiatr i bardzo chętnie żegluje, bawi się tym. Żeglarstwo traktuję jako bardzo dobry rodzinny sport, całą rodziną co roku pływamy po wielkich jeziorach Mazurskich. Pomaga także w wychowaniu dzieci – dodaje Piotr Uściński.

Sonda Wyjeżdżasz na wakacje za granicę, czy zostajesz w kraju? Wyjeżdżam Zostaję Jeszcze nie wiem