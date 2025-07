Jan Kulczyk: 10 lat od jego śmierci. Wspomnienia przyjaciół i znajomych. Takim go zapamiętali

- Złapałam go za rękę i zaczęłam roztaczać opowieści o pięknie, ale też o biedzie i potrzebach Skolimowa. I tak doszłam do najważniejszego, naszych marzeń o samochodzie. Nigdy nie zapomnę jego reakcji. Patrzył na mnie chyba z lekkim politowaniem, ale także z rozbawieniem. Buzia mi się nie zamykała. Wreszcie udało mu się przerwać mój słowotok: "Pani Anno, proszę przyjść do mnie do biura. Porozmawiamy". Potem wszystko potoczyło się jak we śnie.