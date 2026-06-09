Posłanka Dorota Olko już po ślubie! Pokazała zdjęcia z uroczystości. Sceneria jak z bajki

Posłanka Olko zmieniła stan cywilny. Polityczka poślubiła swojego ukochanego, Michała Danielewskiego, który jest redaktorem portalu Oko.press, piszącym o polityce, sondażach, propagandzie. Z wykształcenia jest socjologiem, który ukończył Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, pochodzi z Sieradza, a jego pasją jest piłka nożna, zaś ulubionymi drużynami: Widzew Łódź i Arsenal. Ukochany posłanki oświadczył się jej w czasie zeszłorocznych wakacji w Albanii. Polityczka nie spodziewała się, że zostanie poproszona o rękę, a oświadczyny były dla niej wyjątkową niespodzianką.

Ślub polityczki i redaktora odbył się w ostatni weekend. I jak widać na zdjęciach opublikowanych przez Dorotę Olko, uroczystość została zorganizowana w wyjątkowo urokliwym miejscu. Polityczka tak odniosła się do wielkiej zmiany w swoim życiu: - Dalej jestem Olko, ale w tym tygodniu po pracy wracam już do męża 😎💕👰🤵‍♂️ Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy byli w ten super weekend z nami, i tym, którzy ślą serdeczności! - napisała.

Na fotografiach, którymi się pochwaliła widać, że ślub odbył się w plenerze, a miejsce zostało ozdobione białymi kwiatami oraz piękną konstrukcją z białych kwiatów, co dodało bajkowego wręcz charakteru. Do ślubu para młoda przyjechała białym, zabytkowym autem. Panna młoda postawiła na tradycyjną suknię ślubną z koronki, ale też z odważnym dekoltem. Nie miała welonu, a uwagę zwracał oryginalny bukiet ślubny z ciemnobordowych kwiatów.

W rozmowie z "Super Expressem" projektant mody, Daniel Jacob Dali ocenił: - Ślubna kreacja Doroty Olko zachwyca połączeniem elegancji i nowoczesności. Dopasowany fason sukni pięknie podkreśla sylwetkę, a głęboki dekolt w kształcie litery V dodaje stylizacji wyrazistości oraz współczesnego charakteru. Kreacja została wykonana z bogato zdobionego, materiału, który efektownie odbija światło i nadaje całości luksusowego blasku - przyznał.

I trzeba się z nim zgodzić, bo posłanka wyglądała zachwycająco. Jej ukochany postawił na klasykę, czyli ciemny garnitur i jasny krawat. Oboje prezentowali się przepięknie i z klasą.

17