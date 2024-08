Posłanka KO spędza wakacje w galopie. To po prostu końskie wakacje! [ZDJĘCIA]

Ekspert spojrzał na suknię ślubną Moniki Miller! Ma do powiedzenia tylko jedno

Wakacje w Kociewiu

– Kiedy opuszczam poselską ławę, zapominam o polityce i oddaję się mojej pasji, którą dzielę z Marysią, moją najmłodszą córką – mówi posłanka Kluzik-Rostkowska. Była minister edukacji uwielbia piękno polskich krajobrazów. Rok temu spędzała wakacje na Mazurach w stadninie pod Mrągowem, a w tym roku wybrała malownicze Kociewie.

- To wymarzone miejsce do aktywnego wypoczynku, pełne jezior, lasów i pagórków! – zachwyca się. W tym roku towarzyszą jej córka Marysia Rostkowska (27 l.) oraz uznany światowy trener Jerzy Sawka. – To nasze „końskie wakacje”, gdzie spędzamy ze sobą dużo czasu. Właściciel i koń mają szansę się „dogadać” podczas spacerów i treningów – dodaje Rostkowska.

Roxi pozostanie na Kaszubach

Posłanka ma nową kobyłkę Sisi, która stanie się jej towarzyszką w Warszawie, podczas gdy Roxi, starsza i potrzebująca odpoczynku, zostanie w padoku na Kaszubach. TN, ABR