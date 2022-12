Andrzej Duda przyłapany na zakupach. Nakupił piwa. Cały czas wisiał na telefonie. Ale to nie wszystko! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

TE FOTY TO SENSACJA

Specjalna tradycja wigilijna Joanny Senyszyn. Posłanka siada do uroczystej kolacji już 23 grudnia

Posłanka Joanna Senyszyn tak jak inni przygotowuje się do świąt, ale po swojemu. Parlamentarzystka opowiedziała nam, jak u niej wyglądają świąteczne spotkania. Okazuje się, że Senyszyn obchodzi wigilię dzień wcześniej czyli już 23 grudnia. Jak to tłumaczy? - Od lat organizuję dla przyjaciół wigilię wigilii, aby przedłużyć sobie święta - wyjaśnia nam posłanka. I dodaje, że gości u siebie na takiej specjalnej wigilii dwanaście osób. To nie jest przypadkowa liczba: - Spotykamy się u u mnie o godzinie 18.00 w stałym gronie dwunastu osób, jak dwunastu apostołów.

Posłanka nie robi wszystkiego na kolację sama, bo miałaby zbyt dużo pracy. Rozwiązanie jest więc takie, że każdy zaproszony gość przychodzi z jakimś świątecznym smakołykiem, ona zaś sama dba o napoje: - Każdy przynosi swoją specjalność, np. ktoś przynosi tatara, a ktoś sałatkę jarzynową, łososia w galarecie, a ktoś inny jajka w majonezie z groszkiem. Ponieważ kuchnię mam, ale jej, nie używam, zapewniam alkohole. Jakie będą teraz? Senyszyn wie, co dobre: - W tym roku będzie wino białe i czerwone, whisky oraz dżin, bo niektórzy piją tylko dżin z tonikiem, jak królowa angielska. Będzie też Campari, które niektórzy piją z sokiem grejpfrutowym. I będzie rum dla jego miłośników - wyjaśnia nam posłanka lewicy Joanna Senyszyn.

CZYTAJ: Andrzej Duda przyłapany na zakupach. Nakupił piwa. Cały czas wisiał na telefonie. Ale to nie wszystko! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Sonda Wybierasz się na pasterkę? Tak Nie