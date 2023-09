Posłanka PiS poszła do lasu na grzyby. Pokazała, co znalazła, szczęka opada

Elżbieta Zielińska postanowiła wybrać się do lasu, by skorzystać z ostatnich ciepłych dni na łonie natury. Posłanka PiS chciała nazbierać grzybów i zabrała ze sobą wiklinowy kosz, czerwoną kurtkę i kalosze. Gdy zobaczyliśmy, co znalazła, szczęka nam opadła! Jak się okazało, polityk miała niesamowite szczęście. Udało się jej uzbierać mnóstwo kurek! Ledwo pomieściły się w koszu. To wyjątkowe dorodne okazy, których można jej pozazdrościć.

Takich zbiorów starczy na niejedno danie! Elżbieta Zielińska z pewnością będzie mogła poeksperymentować z kurkami w kuchni. Jak widać, to świetny czas na grzybobranie, a dodatkowo spacer po lesie świetnie pomaga się wyciszyć.

