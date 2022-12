Powstanie fabryka produkująca ludzi?! U Rydzyka na serio tak straszą!

"Fabryka do produkcji ludzi EctoLife" Co się za tym kryje?

W mediach ojca Tadeusza Rydzyka pojawiają się bardzo różne artykuły. Często dotyczą one spraw związanych z szeroko pojętą moralnością. Tym razem w portalu Radia Maryja zaniepokoili się "fabryką produkującą ludzi", która niebawem miałaby powstać. Według mediów Rydzyka niemiecki biotechnolog Hashem Al-Ghalili przedstawił wizualizację laboratorium zawierającą setki sztucznych łon i w ciągu roku w ramach projektu miałoby "powstawać" 30 tys. dzieci. Wszystko oparte jest na metodzie in-vitro. - Fabryka do produkcji ludzi EctoLife! Wczoraj Hashem Al-Ghaili udostępnił projekt tworzenia pierwszej na świecie fabryki sztucznych macic. Mówi o tym cały świat. Ma być to rozwiązanie problemu zwiększającej się niepłodności. Stan nauki już nam na to pozwala. Etyka chyba nie - stwierdził Maciej Kawecki, prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. - Mnie ta wizja po prostu przeraża - skomentował ks. Mateusz Markiewicz.

Hashem Al-Ghaili o EctoLife

Sam niemiecki naukowiec - cytowany przez portal związany z Tadeuszem Rydzykiem - zaznaczył, że EctoLife "to doskonałe rozwiązanie dla kobiet zmuszonych do chirurgicznego usunięcia macicy lub borykających się z innymi schorzeniami". - Dzięki naszemu rozwiązaniu, przedwczesne porody czy cesarskie cięcia odejdą do przeszłości. EctoLife posłuży do zwalczenia kryzysu dzietności wielu krajom takim jak Japonia, Korea Południowa Bułgaria itd. - przekonywał Hashem Al-Ghaili.

