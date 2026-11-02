Poznajecie go?! Tak wyglądał kiedyś Bogdan Święczkowski

Bogdan Święczkowski, centralna postać obecnego sporu o Trybunał Konstytucyjny, zaskakuje wizerunkiem sprzed lat.

Archiwalne fotografie ujawniają jego transformację: od ciemnych włosów i prostokątnych okularów po charakterystyczną ogoloną głowę.

Tak zmieniał się Bogdan Święczkowski. Poznajecie go na dawnych zdjęciach?

Bogdan Święczkowski znów znalazł się na pierwszych stronach gazet. Wszystko za sprawą wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego, którym kierował od grudnia 2024 roku. Dziś jego twarz regularnie pojawia się w telewizji i serwisach informacyjnych. Archiwalne zdjęcia przypominają jednak, że jeszcze kilkanaście lat temu wyglądał inaczej.

Na fotografiach z początku poprzedniej dekady można zobaczyć Święczkowskiego z krótkimi, ciemnymi włosami i prostokątnymi okularami w cienkich oprawkach. Z biegiem lat jego włosy stawały się coraz jaśniejsze i krótsze. Na nowszych zdjęciach uwagę zwraca gładko ogolona głowa i charakterystyczne okulary.

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Zmieniały się również stanowiska, które zajmował. Od kierowania służbami specjalnymi, przez współpracę ze Zbigniewem Ziobrą, aż po fotel prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Święczkowski od dwóch dekad pozostaje obecny w polskim życiu publicznym.

Kiedyś ciemne włosy i okulary. Tak wyglądał Święczkowski

Bogdan Święczkowski urodził się 22 maja 1970 roku w Sosnowcu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później rozpoczął pracę w prokuraturze. Zajmował się m.in. sprawami dotyczącymi przestępczości zorganizowanej.

W 2006 roku, mając 36 lat, stanął na czele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Funkcję tę sprawował do listopada 2007 roku.

Na archiwalnych fotografiach z kolejnych lat widać znacznie młodszego Święczkowskiego. Zachowywał formalny styl ubierania się, najczęściej wybierając garnitury, białe koszule i krawaty. Najbardziej widoczna różnica dotyczy jednak fryzury.

Na zdjęciu opublikowanym w 2012 roku przez „Rzeczpospolitą” były szef ABW ma jeszcze krótkie, ciemne włosy. Nosi również okulary w delikatnych, metalowych oprawkach.

Fotografie z tego okresu mogą zaskoczyć osoby, które kojarzą go przede wszystkim z ostatnich wystąpień w Trybunale Konstytucyjnym.

Od współpracownika Ziobry do prezesa TK. Tak wyglądał w kolejnych latach

Po zakończeniu pracy w ABW Święczkowski wrócił do prokuratury. W 2011 roku wystartował w wyborach parlamentarnych z listy Prawa i Sprawiedliwości i zdobył mandat poselski. Nie objął go jednak ze względu na pozostawanie prokuratorem w stanie spoczynku. Marszałek Sejmu stwierdził wygaśnięcie jego mandatu.

Do kierownictwa resortu sprawiedliwości wrócił po wyborach w 2015 roku. Został wiceministrem, a w marcu 2016 roku objął stanowisko prokuratora krajowego i pierwszego zastępcy prokuratora generalnego.

Przez kolejne lata regularnie występował na konferencjach prasowych, często u boku Zbigniewa Ziobry.

Zdjęcia z tego okresu pokazują następną zmianę wyglądu Święczkowskiego. Jego włosy były już znacznie jaśniejsze, z czasem niemal całkowicie siwe. Pozostały okulary, garnitury i krawaty, które od lat stanowią charakterystyczny element jego publicznego wizerunku.

„Godzilla”. Skąd wziął się przydomek Święczkowskiego?

W politycznych i prokuratorskich środowiskach Święczkowski doczekał się także charakterystycznego przydomka.

Bywa nazywany „Godzillą”. Jak opisywały media, określenie nawiązuje do jego imponującego wzrostu, przekraczającego dwa metry, oraz postury.

Święczkowski przez lata należał do najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry. Ich zawodowe drogi wielokrotnie się przecinały, od pierwszych rządów PiS po kierowanie prokuraturą po 2015 roku.

W lutym 2022 roku Sejm wybrał Święczkowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Za jego kandydaturą głosowało 233 posłów, przeciw było 219, a dwóch wstrzymało się od głosu.

9 grudnia 2024 roku prezydent Andrzej Duda powołał go na prezesa TK, po zakończeniu kadencji Julii Przyłębskiej.

Na zdjęciach z uroczystości w Pałacu Prezydenckim Święczkowski prezentuje już wizerunek dobrze znany z ostatnich lat. Występuje z ogoloną głową, a na niektórych fotografiach bez okularów.

Święczkowski dziś. Znów w centrum wydarzeń

Najnowszy rozdział w karierze Święczkowskiego rozpoczął się pod koniec października 2026 roku. Na stronie TK opublikowano zarządzenia dotyczące przerwy w wykonywaniu czynności służbowych przez niego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Kierowanie Trybunałem przejęła Anna Korwin-Piotrowska. Święczkowski nie uznał tych decyzji i zakwestionował ich podstawy prawne.

W poniedziałek, 2 listopada, ponownie pojawił się przed siedzibą TK. Domagał się wpuszczenia do budynku, przekonując, że nadal pozostaje prezesem Trybunału.

Spór prawny trwa, a jego uczestnicy przedstawiają sprzeczne stanowiska.

Tymczasem zdjęcia z ostatnich wydarzeń można zestawić z archiwalnymi fotografiami sprzed kilkunastu lat. Różnica jest wyraźna, szczególnie gdy porówna się ujęcia z czasów ABW i prokuratury z tymi wykonanymi już po objęciu kierownictwa Trybunału.

Zobacz w naszej galerii, jak przez lata zmieniał się Bogdan Święczkowski. Od dawnych zdjęć z czasów służb specjalnych po najnowsze fotografie z Trybunału Konstytucyjnego.

Express Biedrzyckiej | mec. Rosati BEZ LITOŚCI: „Z pracowników TK zrobiono ZAKŁADNIKÓW! Święczkowski ponosi winę”