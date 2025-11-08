Premier Tusk usiał z popcornem przed telewizorem, aby obejrzeć ulubiony film. To hit sprzed lat!

Ulubiony film szefa rządu

Na nagraniu widać, jak szef rządu siedzi wygodnie przed telewizorem, zajadając popcorn. Na ekranie pojawia się tytuł kultowego filmu, a Tusk komentuje z uśmiechem: „Zaczyna się! Napisał do mnie Michał z liceum filmowego z pytaniem o mój ulubiony film. To oczywiste! »Gwiezdne Wojny«. A która część? No, wiadomo. »Powrót Jedi«. Niech moc będzie z wami”.

„Gwiezdne wojny” to amerykańska seria filmów oparta na trylogii stworzonej przez George’a Lucasa. Cykl rozpoczął się w 1977 roku premierą filmu „Gwiezdne wojny” (w oryginale „Star Wars”), któremu później nadano podtytuł „Nowa nadzieja”.

W kolejnych latach Lucasfilm wyprodukowała dwa kolejne epizody – „Imperium kontratakuje”(1980) oraz „Powrót Jedi” (1983). Wszystkie trzy filmy stanowią oryginalną trylogię „Gwiezdnych wojen”. Mimo że chronologicznie powstały jako pierwsze, nazywane są IV, V i VI częścią, bo w kolejnych latach dokręcono również prequele, czyli filmy opowiadające, co działo się jeszcze przed akcją pierwotnej trylogii. Powstałe w latach 1999 - 2005 filmy „Mroczne widmo”, „Atak klonów” i „Zemsta Sithów” to więc I, II i III część historii.

Jest także część VII i VIII – „Przebudzenie Mocy” i „Ostatni Jedi” – nakręcone kolejno w 2015 i 2017 roku. „Skywalker. Odrodzenie” to zatem część IX (jeżeli liczymy wszystkie filmy) albo trzeci sequel, powstały po oryginalnej trylogii.

Tusk nie tylko premier – także dziadek z pilotem

To nie pierwszy raz, gdy Donald Tusk dzieli się swoim filmowym gustem i chwilami spędzanymi przed telewizorem. Premier znany jest z tego, że chętnie ogląda filmy i programy razem z wnuczkami. Dzieci oglądają w towarzystwie dziadka m.in. znany serial edukacyjny "Było sobie życie".

