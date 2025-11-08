Premier Tusk usiał z popcornem przed telewizorem, aby obejrzeć ulubiony film. To hit sprzed lat!

Adam Brzozowski
2025-11-08 11:29

Premier Donald Tusk opublikował w sobotę w mediach społecznościowych krótki film, w którym ujawnił, że jego ulubioną serią są „Gwiezdne wojny” George’a Lucasa, a szczególnie jedna z jej części! Kto by pomyślał!

Premier Donald Tusk przed telewizorem

Autor: Adam Brzozowski, Donald Tusk (x.com)/ X (Twitter)

Ulubiony film szefa rządu

Na nagraniu widać, jak szef rządu siedzi wygodnie przed telewizorem, zajadając popcorn. Na ekranie pojawia się tytuł kultowego filmu, a Tusk komentuje z uśmiechem: „Zaczyna się! Napisał do mnie Michał z liceum filmowego z pytaniem o mój ulubiony film. To oczywiste! »Gwiezdne Wojny«. A która część? No, wiadomo. »Powrót Jedi«. Niech moc będzie z wami”.

„Gwiezdne wojny” to amerykańska seria filmów oparta na trylogii stworzonej przez George’a Lucasa. Cykl rozpoczął się w 1977 roku premierą filmu „Gwiezdne wojny” (w oryginale „Star Wars”), któremu później nadano podtytuł „Nowa nadzieja”.

W kolejnych latach Lucasfilm wyprodukowała dwa kolejne epizody – „Imperium kontratakuje”(1980) oraz „Powrót Jedi” (1983). Wszystkie trzy filmy stanowią oryginalną trylogię „Gwiezdnych wojen”. Mimo że chronologicznie powstały jako pierwsze, nazywane są IV, V i VI częścią, bo w kolejnych latach dokręcono również prequele, czyli filmy opowiadające, co działo się jeszcze przed akcją pierwotnej trylogii. Powstałe w latach 1999 - 2005 filmy „Mroczne widmo”, „Atak klonów” i „Zemsta Sithów” to więc I, II i III część historii.

Jest także część VII i VIII – „Przebudzenie Mocy” i „Ostatni Jedi” – nakręcone kolejno w 2015 i 2017 roku. „Skywalker. Odrodzenie” to zatem część IX (jeżeli liczymy wszystkie filmy) albo trzeci sequel, powstały po oryginalnej trylogii.

Tusk nie tylko premier – także dziadek z pilotem

To nie pierwszy raz, gdy Donald Tusk dzieli się swoim filmowym gustem i chwilami spędzanymi przed telewizorem. Premier znany jest z tego, że chętnie ogląda filmy i programy razem z wnuczkami. Dzieci oglądają w towarzystwie dziadka m.in. znany serial edukacyjny "Było sobie życie".

