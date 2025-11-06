Wyborcy PiS nie wierzą w AFERY! TUSK jak ŁUKASZENKA! Wszyscy z PiS powinni siedzieć!

Ostatnie dni są trudne dla wyborców PiS. Zarzuty dla Zbigniewa Ziobry czy Dariusza Mateckiego, afera z działką CPK czy „afera tubkowa” to kolejne ciosy, które spadają na partię. Adam Feder poszedł z mikrofonem i kamerą na ulice i sprawdzał, co na to Polacy. Czy te głośne afery wpłynęły na poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego? Jak reagują na nie wierni wyborcy PiS?

i Autor: Super Express/ Youtube Wyborcy PiS nie wierzą w AFERY