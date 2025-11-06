"Tusk rządzi się jak Łukaszenka, bo tu nie ma na niego bata!”, denerwował się mężczyzna, który nie wierzy w żadne afery PiS-u. „Mamy do nich żal, co robią…”, mówiła emerytka. „Do PiS-u?”, dopytywał Adam Feder. „Nie ! Nie do PiS-u! Do PO!”, odparła. Na słowa, że to nie Koalicja Obywatelska, ale PiS sprzedało działkę pod planowanym CPK, zareagowała nerwowo. „Lepiej już nic nie powiem dalej, bo to nie po mojemu, nie po naszemu”, powiedziała. „Dęte to wszystko, dmuchane. Pic na wodę!”, przekonywał kolejny wyborca PiS-u. „Ja to bym ich wszystkich pozamykała. Oni się mają za patriotów, a w rzeczywistości to są gó**o, a nie patrioci!”, stwierdziła kobieta, która żąda twardego rozliczenia polityków PiS. „Przecież oni się tak nachapali, że nie wiem, co oni tu jeszcze robią. Powinni wy***ć wszyscy do Orbana", przekonywał mężczyzna. "A jeżeli Wiktor Orban też niedługo straci władzę na Węgrzech, to gdzie oni wyjadą?”, dopytywał Adam Feder. „Do Putina!”, wypalił mężczyzna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery!
Wyborcy PiS nie wierzą w AFERY! TUSK jak ŁUKASZENKA! Wszyscy z PiS powinni siedzieć!
2025-11-06 18:14
Ostatnie dni są trudne dla wyborców PiS. Zarzuty dla Zbigniewa Ziobry czy Dariusza Mateckiego, afera z działką CPK czy „afera tubkowa” to kolejne ciosy, które spadają na partię. Adam Feder poszedł z mikrofonem i kamerą na ulice i sprawdzał, co na to Polacy. Czy te głośne afery wpłynęły na poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego? Jak reagują na nie wierni wyborcy PiS?
