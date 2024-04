Prezydent Andrzej Duda kibicuje w Kanadzie! Mamy zdjęcia

Kasia Tusk nie wytrzymała! Doszło do awantury, o co poszło?

Andrzej Duda znany jest ze swojego zamiłowania do sportu. Sam najbardziej lubi jeździć na nartach, kibicuje także wielu polskim zawodnikom. Bez wątpienia sport to jedna z jego największych pasji! Nic dziwnego, że gdy premier Alberty Danielle Smith zaprosiła go na pierwszy mecz Play Off tutejszej drużyny hokejowej Edmonton Oilers od razu się zgodził.

Prezydent RP został oficjalnie przywitany początku drugiej tercji. Na zdjęciach widać, że polski polityk z dużym zainteresowaniem śledził rozgrywkę i angażował się nie mniej niż inni kibice. Prezentował się niezwykle elegancko - założył białą koszulę i kurtkę. Miał także okulary.

Warto przypomnieć, że Oilers Edmonton to klub, w którym w sezonie 1996-1997 grał jeden z najlepszych polskich zawodników NHL Mariusz Czerkawsk.

Wcześniej Andrzej Duda wziął udział w seminarium gospodarczym "Polish-Canadian Hydrogen – colaboration and seeking opportunitie", w którym wzięły udział polskie oraz kanadyjskie firmy. Rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej i energetycznej.

- My jako Polska jesteśmy obecni na gospodarczym rynku kanadyjskim. Nasi dwaj najwięksi przedstawiciele tutaj to KGHM i PKN Orlen. Seminarium odbywało się na marginesie wokół w wielkiej konwencji wodorowej, która obędzie się jutro. Cieszę się bardzo, że Polska jest tutaj bardzo mocno reprezentowana. Jesteśmy piątym w świecie, a trzecim w UE producentem wodoru. Mamy firmy, startupy i uczelnie, które specjalizują się w dziedzinie wytwarzania jaki i wykorzystania wodoru jako paliwa przyszłości do różnych celów - mówił prezydent.

