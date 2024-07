Prezydent Duda szlifuje formę przed szczytem NATO! Przyłapaliśmy go w hotelowej siłowni w USA

Tak mieszka Andrzej Duda w Waszyngtonie. Co za luksusy! [ZDJĘCIA]

Prezydent Andrzej Duda bardzo dba o swoją kondycję fizyczną. Regularnie biega. Jak dowiedział się "Super Express", Duda biega aż pięć razy w tygodniu, a do tego jest na specjalnej diecie. Je tylko wtedy, kiedy pozwala mu tzw. okienko żywieniowe. Żywieniowy reżim prezydenta jest imponujący! W Waszyngtonie, w którym aktualnie przebywa prezydent RP, jest upalnie – 35 stopni C, a temperatura odczuwalna wynosi ponad 40 stopni. W takim upale bieganie więc odpada. Duda nie chciał jednak odpuścić treningu, więc znalazł inne rozwiązanie!

We wtorek, 9 lipca, na kilka godzin przed szczytem NATO w Waszyngtonie prezydent udał się na trening do hotelowej siłowni w Hotelu Washington (zlokalizowanym blisko Białego Domu i parku krajobrazowego The National Mall), gdzie wyciskał siódme poty, szlifując formę przed rozpoczynającym się szczytem NATO. Intensywny trening prezydenta udało nam się podejrzeć. Zobaczcie sami zdjęcia prezydenta Dudy w hotelowej siłowni!

Dodajmy, że Andrzej Duda na czas NATO-wskiego szczytu mieszka w czterogwiazdkowym Hotelu Washington. Luksusowe wnętrza robią wrażenie! Goście obiektu mogą skorzystać z takich udogodnień, jak restauracja, centrum fitness z siłownią czy wspólny salon. Również siłownia jest urządzona gustownie i nowocześnie wyposażona - mnogość luster i specjalistycznych urządzeń robi wrażenie.

NIŻEJ ZOBACZYCIE GALERIĘ ZDJĘĆ PREZYDENTA DUDY W HOTELOWEJ SIŁOWNI W USA:

