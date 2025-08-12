Prezydent Nawrocki zajrzał na stare śmieci. Sąsiedzi zgotowali mu serdeczne powitanie [ZDJĘCIA]

Prezydent na meczu

Poniedziałkowe spotkanie Lechii z Motorem Lublin zakończyło się sprawiedliwym remisem (3:3). Prezydent Nawrocki pojawił się na meczu na „młynie”, czyli na trybunie za bramką. Prezydent przybył na trybuny w pierwszej połowie spotkania. Kiedy wszedł do sektora zajmowanego przez najzagorzalszych kibiców gospodarzy, został powitany okrzykami oraz transparentem z jego podobizną i hasłem „Byłeś, jesteś, będziesz – zawsze kibicem Lechii”. Prezydent spędził w tym miejscu ponad sześć minut, a następnie opuścił trybunę.

Powitanie na osiedlu

Równie serdecznie głowa państwa została przywitana w dzielnicy Siedlce, kiedy Karol Nawrocki zajechał limuzyną pod blok, w którym się wychował. Gdańszczanie gratulowali mu zaprzysiężenia na prezydenta i wyrazili nadzieję, że będzie często wracał na stare śmieci.

Nawrocki wychował się w robotniczej dzielnicy Gdańska, która przez lata kształtowała jego spojrzenie na świat. To właśnie tam spędził dzieciństwo, chodził do szkoły i studiował historię na Uniwersytecie Gdańskim, dojeżdżając tramwajem linii nr 12. Mieszkał w typowym bloku, w trzypokojowym mieszkaniu, które dziś wspomina z sentymentem. Choć obecnie pełni funkcję prezydenta RP, jego rodzina nadal mieszka w Gdańsku, a on sam regularnie odwiedza matkę, która wciąż mieszka w tym samym miejscu na Siedlcach.

