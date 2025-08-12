Zbigniew Boniek jasno o wizycie Karola Nawrockiego na meczu. Krótkie podsumowanie!

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-12 16:17

Karol Nawrocki pojawił się podczas niedzielnego meczu PKO BP Ekstraklasy w Gdańsku na meczu Lechii z Motorem Lublin. Zbigniew Boniek w rozmowie z kanałem „Prawda Futbolu” na YouTube wypowiedział się jasno o jego obecności na trybunach i przyznał, że jego postawa kompletnie go nie dziwi.

Prezydent Karol Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk z Motorem

Prezydent Karol Nawrocki pojawił się w niedzielę na stadionie w Gdańsku, gdzie Lechia w meczu 4. kolejki piłkarskiej ekstraklasy zremisowała z Motorem Lublin 3:3 (2:2). Wizyta miała charakter prywatny i była związana z wieloletnim kibicowaniem gdańskiemu klubowi.

Nawrocki pojawił się na trybunach w pierwszej połowie spotkania. Wszedł do sektora zajmowanego przez najzagorzalszych kibiców gospodarzy, gdzie został powitany okrzykami oraz transparentem z jego podobizną i hasłem „Byłeś, jesteś, będziesz – zawsze kibicem Lechii”. Prezydent spędził w tym miejscu ponad sześć minut, a następnie opuścił trybunę.

Karol Nawrocki pojawił się na meczu Lechii Gdańsk! Prezydent wywołał poruszenie na trybunach

Spotkanie, w którym uczestniczył, miało wyrównany przebieg. Już w 3. minucie Bohdan Wjunnyk dał prowadzenie gospodarzom, wykorzystując podanie Tomasza Bobcka. Motor, dla którego był to pierwszy ligowy mecz po 16-dniowej przerwie, odpowiedział kolejnymi trafieniami, a wynik zmieniał się kilkukrotnie. Ostatecznie mecz zakończył się remisem, a obie drużyny podzieliły się punktami.

Obrazy Krzysztofa Paciorka
31 zdjęć

Zbigniew Boniek ocenił wizytę Nawrockiego na meczu

Zbigniew Boniek w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale „Prawda Futbolu” opowiedział, co uważa o obecności prezydenta na stadionie Lechii Gdańsk.

- Wiadomo, że jak prezydent przyjdzie do swoich ludzi, to go świetnie przywitają. Trudno, żeby było inaczej. Akurat w Trójmieście podczas wyborów zwyciężył inny kandydat i to 70-30. Dlatego zależy, jak na to patrzymy. Kibolstwo nie decyduje o tym, kto wygra, bo w skali kraju jest to znikomy procent. Na pewno zawsze przyjemne jest dla polityków, gdy są tak pozytywnie odbierani na stadionie – stwierdził.

QUIZ. Ukochane kluby polskich polityków. Nawrocki i Tusk to banał. Zgadniecie?
Pytanie 1 z 9
Komu kibicuje Karol Nawrocki?
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
ZBIGNIEW BONIEK