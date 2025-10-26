Projektant mody ocenia stylizacje żon polityków na koncercie chopinowskim. Już wiadomo, która zna się na modzie najlepiej [ZDJĘCIA]

Za nami konkurs chopinowski, który wzbudzał ogromne emocje i zainteresowanie. Wyniki XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina ogłoszono w nocy (z 20 na 21 października), a we wtorkowy wieczór odbyła się koncert laureatów. Z tej okazji w warszawskim Teatrze Wielkim-Operze Narodowej zebrali się miłośnicy muzyki, a wśród nich nie zabrakło polityków. Oczy wielu były zwrócone na towarzyszące politykom małżonki. Tylko u nas projektant mody, Daniel Jacob Dali ocenia wieczorowe stylizacje żon polityków.

Żony Nawrockiego, Hołowni, Trzaskowskiego i Gawkowskiego olśniły na gali 

Wśród osób, które miały okazję podziwiać talent laureatów Konkursu Chopinowskiego znaleźli się także najważniejsi politycy w towarzystwie małżonek. Koncertu wysłuchali m.in. para prezydencka Marta i Karol Nawrocccy, marszałek Sejmy Szymon Hołownia z żoną Urszulą Brzezińską-Hołownią, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z żoną Angeliką Gawkowską, a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z żoną Małgorzatą Trzaskowską.

Projektant mody ocenia stylizacje żon polityków

Oczy fotoreporterów były zwrócone na małżonki polityków, które wyglądały olśniewająco. A która z nich wypadła najlepiej, jeśli chodzi o stylizacje? O opinię i wystawienie ocen poprosiliśmy eksperta, projektanta mody Danela Jacoba Dalego. 

Po pierwsze ekspert od spraw mody zwrócił uwagę, że na takie wydarzenie, jak uroczysta gala z okazji finału konkursu chopinowskiego rządzi się swoimi zasadami: - Na koncerty o tak wielkim znaczeniu dla muzyki klasycznej goście powinni pojawić się w eleganckich koktajlowych kreacjach, a jeśli chodzi o kolor to najlepiej w czerni - podkreślił w rozmowie z "Super Expressem". 

A jak ocenia on kreacje żon polityków? Oto jego spostrzeżenia:

Marta Nawrocka doskonale poradziła sobie zakładająca klasyczną długą czarną suknię oraz krótkie czarne futerko. Futerko przełamało elegancję i połączyło ją ze świeżością jakiej od dawna nie było w polskiej modzie dotyczącej kręgów polityki.

Projektant ocenia stylizacje żon polityków

Małgorzata Trzaskowska w czarnej sukience z krótkim rękawem obszytym piórami wyglądała całkiem nieźle, ale długość naszyjnika z pereł powinna być krótsza, skoro była to biżuteria typu choker.

Trzaskowski z żoną na koncercie chopinowskim

Angelika Gawkowska wyłamała się z przyjętego koloru na takie uroczystości i pojawiała się w bordowej sukni. Wyglądała znakomicie, ale uważam że na takie eventy jednak powinno wybierać się czerń. 

Projektant ocenia stylizacje żon polityków

Urszula Brzezińska-Hołownia w czarnej kreacji z długim rękawem, która podkreślał jej sylwetkę zachwyciła wszystkich, jak nigdy wcześniej. Kreacja dodała jej ogromnego charakteru modowego.

Hołownia z żoną

Żony polityków zadały szyku.
