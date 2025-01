Projektant przyjrzał się stylowi Melanii Trump. Nie ma wątpliwości: Ikona!

Inauguracja prezydentury Donalda Trumpa

W poniedziałek 20 stycznia odbędzie się inauguracja prezydentury Donalda Trumpa. Polityk został wybrany na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych i w Białym Domu zastąpi odchodzącego z urzędu Joe Bidena. W zaciętej walce o prezydencki fotel Trump pokonał swoją rywalkę, kandydatkę Demokratów Kamalę Harris (która zastąpiła w wyborach walczącego o reelekcję Bidena) i to w sposób miażdżący. Miał ogromną przewagę, zdobył 312 głosów elektorskich, a jego konkurentka zdobyła 226 głosów.

Ekspert ocenia styl Melanii Trump

Skoro Trump po raz kolejny będzie rządził Ameryką, to my postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej stylowi jego żony - Melanii Trump. Przed laty Melania była modelką, a to oznacza, że w świecie mody czuje się, jak ryba w wodzie. Ma doskonały gust i klasę, co zauważają znawcy mody. O ocenę stylu Melanii Trump poprosiliśmy projektanta mody, Daniela Jacoba Dalego. Ekspert nie ma wątpliwości, że żona Trumpa może być wzorem dla innych kobiet, jeśli chodzi o sprawy mody:

Melania Trump to jedna z najlepiej ubranych pierwszych dam jakiekolwiek mogliśmy podziwiać. Chodź nie wywodzi się z bogatego domu, to śmiało można powiedzieć, że ma wspaniały styl i jest ikoną stylu, z której biorą wzór kobiety na całym świecie w tym również i w Polsce.

Zdaniem Dalego to, że kobiety czerpią od Melanii widać choćby w stylizacjach i podejściu do mody naszej pierwszej damy: - Agata Duda po każdej wizycie w USA nabierała zdecydowanie lepszego stylu i za pewne było to za sprawą Melanii, od której można się tylko uczyć, jak dobrze wyglądać - przyznał projektant.

Projektant przyjrzał się też stylowi Donalda Trumpa: - Prezydent Trump zawsze pojawia się w eleganckim garniturze i pod krawatem. Jego styl to tak zwane „old money style”, czyli estetyczny styl ludzi urodzonych w bogatych rodzinach. Dziś takich ludzi jest już coraz mniej, dlatego tym bardziej miło podziwiać Donalda Trumpa. Nigdy nie zaliczył wpadki modowej.

Kim jest Melania Trump?

Melania Trump urodziła się w 1970 roku w Słowenii. Żona Trumpa ma pochodzenie słoweńsko-amerykańskie, to była modelka i bizneswoman. Pochodzi ze skromnej rodziny, jej ojciec był sprzedawcą części samochodowych, a matka pracownicą państwowej fabryki tekstylnej. Młoda Melania zaczęła studia na wydziale projektowania i architektury Uniwersytetu Lublańskiego, przerwała jednak naukę ze względu na rozpoczęcie pracy w branży modowej. Jej kariera w modelingu szybko się rozwijała. Pracowała w Mediolanie i w Paryżu. Potem trafiła do USA.Melania jest sporo młodsza od swojego męża. Różnica wieku między nimi to 24 lata, ponieważ Melania w tym roku skończy 55 lat, a jej mąż 79.

