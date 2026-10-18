Przemysław Czarnek pęka z dumy! Chodzi o jego żonę Katarzynę

Przemysław Czarnek pochwalił się kolejnym krokiem w karierze zawodowej swoje żony Katarzyny Czarnek. Kobieta, która pracuje jako wykładowczyni KUL została profesorem na tym uniwersytecie. Polityk Prawa i Sprawiedliwości napisał w sieci kilka słów o sukcesie małżonki i pokazał zdjęcia z uroczystości:

- Z dumą oświadczam, że moja kochana Żona Kasia, kochana Mama moich cudownych dzieci i uwielbiana babcia naszych wnucząt, została dziś PROFESOREM KUL. Ogromne gratulacje, Skarbie! - napisał kandydat PiS na premiera.

W niedzielę (18 października) odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego na KUL. Była to też okazja do wręczenia dyplomów habilitacyjnych oraz awansów na stanowisko profesora uczelni. Ostatnio stopień doktora habilitowanego uzyskała właśnie Katarzyna Czarnek. Dołączyła ona także do grona osób zatrudnionych na stanowisku profesora KUL.

Kim jest Katarzyna Czarnek?

Pani Katarzyna Czarnek od lat pracuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Katarzyna Czarnek jest biologiem w Katedrze Podstawowych Nauk Medycznych, Instytucie Biologii Medycznej na Wydziale Medycznym KUL.

Czarnek z żoną jest od lat. Historia ich poznania jest niezwykle romantyczna. Polityk podzielił się nią na łamach "Super Expressu" kilka lat temu, wówczas szczegółowo opowiedział, jak poznał przyszłą żonę. Wszystko działo się we Włoszech!

- Jeździłem do Włoch na wakacje do Milano Marittima i pracowałem tam kilka lat z rzędu. Przez 5 lat pracowałem w hotelu Perez. Tego ostatniego roku przyjechała do sąsiedniego hotelu Ambra właśnie Kasia. Wpadliśmy sobie tam w oko. Trudność polegała na tym, że ja miałam pracę wieczorną, a Kasia przedwieczorną. Wieczorami nie mogliśmy się spotykać, ale to się jakoś nawiązało - mówił. Dziewczyna tak bardzo trafiła do jego serca, że nie mógł o niej zapomnieć, zostali parą i postanowili razem kroczyć przez życie.

Przemysław i Katarzyna Czarnkowie mają dwoje dzieci. Starsza córka, Julia w 2023 roku wzięła ślub. Uroczystość zawarcia związku małżeńskiego oraz huczne wesele odbyły się w Lublinie w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika, a ceremonię poprowadził przyjaciel rodziny, kardynał Gerhard Müller z Niemiec. Zresztą oprócz niego we mszy brało udział kilku koncelebransów. Pannę młodą do ołtarza prowadził dumny ojciec.

W 2024 roku na świat przyszło pierwsze dziecko córki Czarnka. Wnuczek ma na imię Aleksander, który imię otrzymał po św. Aleksandrze. A niedawno, bo w lipcu, na świat przyszła pierwsza wnuczka polityka.

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