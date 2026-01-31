Przez 10 lat nie wyszło na jaw to, jak na drugie imię ma Agata Duda. Teraz wieści gruchnęły!

Agata Duda, przez dekadę jako pierwsza dama, unikała rozgłosu, skupiając się na działaniach charytatywnych i oficjalnych spotkaniach.

Zanim trafiła do Pałacu Prezydenckiego, była cenioną nauczycielką niemieckiego w krakowskim liceum.

Mimo upływu lat, wciąż wychodzą na jaw zaskakujące fakty z jej życia, np. to, że ma drugie imię.

Odkryj, jakie jest drugie imię byłej Pierwszej Damy i co oznacza!

Była pierwsza dama stroniła od mediów

Agata Duda przez 10 lat prezydentury męża zachowywała się powściągliwie. Nie brylowała w mediach, wolała działać w ciszy. Dopiero w połowie 2020 roku zdecydowała się na założenie profilu na Instagramie. Profil o nazwie pierwszadama_akd obserwowało ponad 46 tys. internautów, w ciągu ponad pięciu lat pojawiło się na nim niemal 1200 wpisów. Głównie przedstawiających aktywność pierwszej damy, oficjalne spotkania, wyjazdy, podróże i działalność charytatywną.

Jednym słowem świat mediów nie był jej środowiskiem, skupiała się na innych sprawach. Zanim trafiła wraz z mężem do Pałacu Prezydenckiego pracowała jako nauczycielka niemieckiego w jednym z krakowskich liceów. Uczniowie bardzo ją chwalili i podkreślali, że doskonale przygotowuje do matury. Szybko jednak musiała zmienić swoje życie i wejść w nieznany świat. Polacy zdecydowali, że będzie w nim przez dekadę. W tym czasie wiele się zmieniło, w polityce i nie tylko.

Tego nie wiesz o Agacie Dudzie! Była prezydentowa ma dwa imiona

Wydawało się jednak, że przez dekadę Polacy dowiedzieli się o niej wszystkiego, ale, okazuje się, że wciąż pewne informacje wypływają i potrafią zaskoczyć. Jak choć ta dotycząca tego, jak na imię ma Agata Duda. Wiadomo, że jeśli chodzi o nazwisko, to była pierwsza dama posługiwała się dwoma nazwiskami, panieńskim, czyli Kornhauser oraz po mężu, czyli Duda.

Jednak często pisano o niej właśnie jako Agacie Dudzie. Tymczasem okazało się, że była prezydentowa ma dwa imiona! O ile było wiadomo, że jej mąż miał dwa imiona: Andrzej Sebastian, to o jej drugim imieniu milczano. Wszystko wyszło na jaw przy okazji wiadomości o tym, że małżonkowie założyli firmę "Andrzej Duda PAAD", a w KRS można przeczytać, że była pierwsza dama to Agata Maria.

Znaczenie imienia Agata i imienia Maria

Imię Agata pochodzi od greckiego słowa agathe (dobra, szlachetna, wspaniała, ciepła, o wielkim sercu) lub agathos (dobrze urodzony, szlachetny). Mówią, że osoba nosząca to imię jest zdecydowana i stanowcza, potrafi postawić na swoim, co czasem przynosi jej opinię "macho" w spódnicy. Jest jednak także wrażliwa, taktowna i chętna do pomocy.

Zaś imię Maria pochodzi z języka hebrajskiego (Miriam) i ma kilka możliwych znaczeń, takich jak "napawająca radością", "umiłowana przez Boga", "obdarzona łaską", "wspaniała".