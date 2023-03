Przypakowany polski żołnierz gej wziął ślub z drugim pakerem! Potężna siła LGBT

Polski żołnierz wziął ślub LGBT

Mateusz Sobiecki i jego maż Paweł pobrali się w lipcu zeszłego roku w Wiedniu. Miesiąc później w Parku Śląskim wzięli tzw. ślub humanistyczny, który w przeciwieństwie do pierwszego nie ma mocy prawnej. - Zastanawiałem się, dlaczego nie mogę w Polsce być szczęśliwy ze swoim mężczyzną. Chcę żyć tak, jak inni i mieć takie same prawa. Chciałbym w szpitalu móc dowiedzieć się o stanie zdrowia mojego męża. W większości krajów europejskich jest respektowane, że jest moim mężem, ale nie u nas - ubolewał żołnierz w programie "#BezCukru". Jego coming out wywołał spore poruszenie. W końcu w świecie wojskowych ujawnienie się osoby LGBT nie jest czymś powszechnym. Wbrew pozorom jednak gej w armii może liczyć na wsparcie. - To nie jest skostniała instytucja. To ewoluuje. Dużo gejów i lesbijek pracujących w wojsku zaczęło do mnie pisać, że mi dziękują, że to krok w dobrą stronę, że jest inaczej, niż sobie wyobrażali - zdradził Mateusz Sobiecki.

Coming out i strach przed reakcją

Żołnierz, który dokonał coming outu, jest także miłośnikiem siłowni. Widać to po jego sylwetce. Mocno przypakowny jest także jego mąż. Obaj tworzą potężną siłę LGBT. Mateusz Sobiecki początkowo obawiał się coming outu. - Bałem się, jak będę postrzegany, czy będę miał problemy. To wyimaginowane sytuacje, które dręczą cię psychicznie. A co gdyby? A jak coś się stanie? A co jeśli? Jeśli masz kogoś, kto stoi za tobą murem, przestajesz się bać. Dzięki Pawłowi wyoutowałem się rodzicom i okazało się, że mój mąż dogaduje się z moim ojcem lepiej niż ja - powiedział szczęsliwy przypakowany żołnierz.

