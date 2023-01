Kumpel Donalda Tuska i działacz KOD chce wziąć ślub z Arkiem! Pielęgnuje miłość na Sycylii

Kumpel Donalda Tuska miał dość Polski. Uwił sobie gniazdko z partnerem na Sycylii

Radomir Szumełda był prawdopodobnie pierwszym politykiem Platformy Obywatelskiej, który ujawnił, że jest homoseksualistą. Publiczny coming out zrobił w 2012 roku, gdy premierem był Donald Tusk, prywatnie kumpel Szumełdy. - Jego syn Michał oraz synowa Ania to jedni z moich najbliższych przyjaciół, stąd ta znajomość. Spotykam premiera przy różnych okazjach w ciągu roku, dawniej wraz moim partnerem. Zawsze czułem akceptację i sympatię z jego strony. Rozmawiałem z nim o konieczności legalizacji związków partnerskich i odnoszę wrażenie, że w tej sprawie mamy podobny pogląd - mówił w rozmowie z portalem Queer. Później Radomir Szumełda mocno zaangażował się w działalność w Komitecie Obrony Demokracji. W pewnym momencie uznał, że ma dość życia nad Wisłą i wraz z partnerem uwił sobie gniazdko na Sycylii - Byłem zmęczony Polską - wyznał w rozmowie z WP. - Chciałem odpocząć, odzyskać czas i swoje życie - dodał.

Radomir Szumełda nie wierzy, że coś w Polsce się zmieni w sprawie osób LGBT

Niedawno kumpel Donalda Tuska wraz z partnerem założyli wspólny profil na Instagramie. - Będziemy tu i tam opowiadać o naszym włoskim życiu. Będziemy dzielić się z Wami naszymi przygodami. Będziemy pokazywać Sycylię i Włochy z naszej perspektywy. Arek będzie dzielił się z Wami swoimi kulinarnymi pasjami. Ja będę opowiadał o naszym ogrodzie, którego się uczę. A i Kot Orfeusz czasem pokaże co nieco. Pozdrawiam gorąco - pisał Radomir Szumełda, który szczerze przyznał, że poddał się w walce o prawa osób LGBT w Polsce. - Nie wierzę, że coś się zmieni, nawet wtedy kiedy opozycja przejmę władzę. Znów będziemy słyszeli, że teraz są ważniejsze rzeczy. Skończyłem 50 lat i chcę tę sferę swojego życia uporządkować, a tego nie da się zrobić w Polsce ani teraz, ani za rok, ani zapewne za kilka lat. Ten moment oczywiście kiedyś nadejdzie, ale ja już nie chcę i nie mogę dłużej czekać - argumentował w rozmowie z WP.

Radomir Szumełda planuje ślub, ksiądz błogosławi pary LGBT

Były działacz PO i KOD jest zachwycony tym, jak we Włoszech traktuje się pary LGBT. Sąsiedzi są życzliwi, a niektórzy księża katoliccy błogosławią związki jednopłciowe. - Sycylia jest konserwatywna, ale otwarta – mówił Szumełda. - Do niedawna rządził tu prezydent Rosario Crocetta, otwarty gej. Działają tu organizacje LGBT+, które korzystają ze wsparcia lokalnych i centralnych władz. We Włoszech pary jednopłciowe, poza prawem do adopcji, mają te same prawa co małżeństwa heteroseksualne. Wielu księży katolickich decyduje się błogosławić związki dwóch panów lub dwóch pań. Taki jest obraz dzisiejszych katolickich Włoch, jakże różny od polskiego - podkreślił Radomir Szumełda, który planuje z Arkiem wziąć ślub we Włoszech lub Francji.

