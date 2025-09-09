Odwołano imprezę rodeo, która miała się odbyć w Gliwicach

Jarosław Kaczyński skomentował tę decyzję w Sejmie

Prezes PiS niegdyś zdradzał nam, że jest fanem tego typu zawodów

Sprawdź, co prezes PiS powiedział o odwołanym wydarzeniu

Kaczyński i rodeo

W wywiadzie sprzed dziewięciu lat prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o swojej fascynacji rodeo. - Bardzo lubię oglądać rodeo, ujeżdżanie byków. Bardzo mnie to bawi, a szczególnie kiedy komentator opisuje byki. Bo robi to tak, jakby to byli ludzie. Oglądam transmisje z rodeo późno w nocy. Dopiero o trzeciej kładę się spać. Wcześniej nie potrafię. Mam to w genach po moim ojcu. Patrzę wtedy z podziwem na osoby ujeżdżające byki. To wielka sztuka utrzymać się przez kilka sekund na tak wierzgającym zwierzęciu. Trzeba być do tego bardzo wytrzymałym, mieć sporą siłę i dużo ćwiczyć - przekonywał.

Po latach, w 2024 roku, goszcząc w "Magazynie Anity Gargas" mówił już jednak, że to już przeszłość. - Formuła tych sprawozdań się zmieniła, z takiej, która mnie niezmiernie bawiła na taką, która już nie jest tak zabawna. Tamta zawierała charakterystyki byków przy czym brzmiały one dokładnie tak jakby to byli ludzie i to mnie niezmiernie bawiło - stwierdził polityk.

Impreza w Gliwicach

Tymczasem już w sobotę w Gliwicach miała się odbyć impreza American Rodeo Polska. Organizatorzy zapowiadali, że widownia będzie mogła zobaczyć m.in. ujeżdżanie byków, pokazy kaskaderskie i cheerleaderskie. Ujeżdżanie byków wzbudziło protesty m.in. organizacji prozwierzęcych. Sprzeciw wyraziła również prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka, przez co impreza została ostatecznie odwołana (choć organizatorzy złożyli już odwołanie od tej decyzji).

O swoją opinię na ten temat został zapytany na sejmowym korytarzu Jarosław Kaczyński. Miał on stwierdzić dość zaskakująco:

- To bardzo dobrze. Ja nie wiem, jakie to rodeo jest. Jeżeli to jest to klasyczne, to nie wiem, dlaczego to zrobiono. Bywają takie złe rodea. W ogóle wszystkie sporty ze zwierzętami są, z punktu widzenia empatii wobec zwierząt, takie, powiedzmy sobie, wątpliwe

