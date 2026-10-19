Są wyniki nowego programu Daniela Nawrockiego. Ta rozmowa zdecydowanie wygrywa!

Daniel Nawrocki w lipcu wystartował z nowym programem.

Wiemy, jak dotychczas radzi sobie "Pasmo".

Zdecydowanie najwięcej wyświetleń ma rozmowa ze znanym muzykiem.

- Pojawiła się jakaś przestrzeń, możliwości, komfortowa sytuacja, która pozwala na stworzenie czegoś nowego w polskim internecie. Nie uważam, że ma to być coś przełomowego. Nie startuję z grubej rury. Nie będziemy od razu konkurencją dla Kanału Zero czy innych takich tworów publicystycznych czy TouTube'owych – zapowiedał Daniel Nawrocki w wywiadzie dla Szalonego Reportera w czerwcu tego roku (WIĘCEJ: Daniel Nawrocki startuje z nowym kanałem. Do projektu dołączyli znani dziennikarze).

Wcześniej, bo od sierpnia 2025 roku, Daniel Nawrocki związany był ze stacją wPolsce24, gdzie prowadził program "Nawrocki w Polsce". Później przeniósł swoją aktywność do internetu, koncentrując się na YouTubie. Tam, poprzez własne pomysły i wywiady, mógł rozwijać swoje umiejętności w innej formule niż telewizyjna, stawiając na opowiadanie historii – co zapowiedział jako priorytet w swoim nowym projekcie. - Od najmłodszych lat wiedziałem, że chcę opowiadać historie. Prawdziwe, czasem trudne, czasem niewygodne, ale zawsze ważne - przekonywał.

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Wywiad z popularnym wokalistą Skolimem (Konradem Skolimowskim) był jednym z pierwszych, który przyniósł Danielowi Nawrockiemu znaczną uwagę internautów i udany start kanału. Początkowo projekt "Pasmo" wydawał się mieć mocne fundamenty – nową platformę, znane twarze wśród prowadzących i zapraszanych gości. Jednak po kwartale działania, liczby wyświetleń okazały się zmienne. Największą popularnością cieszyła się wspomniana rozmowa ze Skolimem, osiągając około 77 tysięcy wyświetleń, co stanowiło pozytywny sygnał dla twórców. Mimo to, kolejne nagrania, w których wystąpili m.in. Anna Popek, Klaudia Grubba, Krzysztof Feusette czy youtuber Kasper Gutkowski ("Klepsydra"), miały znacznie niższe wyniki, wahające się od około 14 do 35 tysięcy odsłon i nie zbliżyły się do sukcesu wywiadu z artystą.

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Pytanie, czy "Pasmo" zdoła osiągnąć pełny sukces i zbudować stałą widownię, pozostaje zatem otwarte.

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