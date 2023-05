Sensacyjna przeszłość żony Patryka Jakiego! Miała wtedy inne nazwisko

Agata Duda była kimś zupełnie innym! Kto by się spodziewał?! Tajemnicza przeszłość

Życie Prywatne Patryka Jakiego. Pokazał nam, jak mieszka

Patryk Jaki o swoim życiu rodzinnym opowiadał w programie "Politycy od kuchni". Europoseł pokazał, jak mieszka i jak wygląda jego codzienne życie. - Jest kuchnia, salon, w którym bawimy się z dziećmi, rysujemy, odpoczywamy. Najbardziej jednak lubimy całą rodziną gotować. Dzieci uczą się już gotować. Rano np. robimy jajecznicę, a dzieci biją jajka, kroją szynkę. Ostatnio gotowaliśmy też rosół. I jak na swój wiek nasze świetnie radzą sobie w kuchni. Mają też swoją kuchenkę zabawkę, gdzie często przesiadują i razem się bawią - uchylił rąbka tajemnicy były kandydat na prezydenta Warszawy (tu zobaczysz, jak mieszka Patryk Jaki). Właśnie wtedy, gdy Patryk Jaki bił się z Rafałem Trzaskowskim o fotel prezydenta stolicy, Polacy lepiej poznali jego małżonkę. Kim jest Anna Jaki? Jej przeszłość sprzed ślubu z politykiem dla wielu jest zaskakująca.

Kim jest Anna Jaki, żona Patryka Jakiego? Poznali się w niezbyt romantycznych okolicznościach

Jak czytamy w portalu naTemat.pl, Anna Jaki swojego przyszłego męża i ojca jej dzieci poznała w 2008 roku. Okoliczności ich pierwszego spotkania były raczej mało romantyczne. Para bowiem poznała się w... ratuszu w Opolu. Patryka Jakiego i Annę (wówczas Kuszkiewicz) połączyła miłość do, a jakże, polityki. Młodsza o cztery lata od europosła Suwerennej Polski kobieta była przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Opola. Organizowała różne debaty. W jednej z nich uczestniczył jej przyszły mąż. Podobno nie miał taryfy ulgowej. - To, że jest moim chłopakiem, w niczym mi nie pomaga. Debatę przygotowywałam sama i był pytaniami tak samo zaskoczony jak wszyscy inni. Ponieważ polityką interesuję się od dawna, chciałam przed odejściem ze szkoły podzielić się z innymi swoimi przemyśleniami. W przyszłości, nawet jeśli nie uda mi się być ministrem, chciałabym działać na rzecz regionu albo miasta - zdradziła Anna Jaki (wtedy jeszcze Kuszewicz) "Gazecie Wyborczej". Na razie ambicji politycznych nie zrealizowała, ale kto wie, co będzie w przyszłości...

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Patryka Jakiego z żoną Anną Jaki

