Siostra Aleksandra Kwaśniewskiego zarabia wielkie pieniądze! Międzynarodowa kariera!

Kim jest siostra Aleksandra Kwaśniewskiego?

Siostra Aleksandra Kwaśniewskiego, Sylwia Małgorzata, urodziła się w 1956 roku. W książce "Prezydent" wspominał on, że siostra jest od niego o 1,5 roku młodsza, a rodzina, zwracając się do niej, używa drugiego imienia. - Sylwia Małgorzata. Dla nas Małgosia, ale oficjalnie Sylwia – i tego imienia używa w Szwajcarii, gdzie mieszka od 1981 r. - mówił. Zdecydowała się pójść w ślady swoich rodziców - ojciec, Zdzisław, był chirurgiem, a matka, Aleksandra, pielęgniarką. W czasie, gdy jej starszy brat studiował w Gdańsku, ona poszła na Akademię Medyczną w Warszawie. W latach 80. wyjechała do Szwajcarii, w ramach nagrody za dobre wyniki w nauce. Po wybuchu stanu wojennego postanowiła zamieszkać tam na stałe. Po kilku latach obroniła tytuł doktora, a na jej koncie ukazało się wiele publikacji naukowych. - W Szwajcarii zdaje się egzamin z niemieckiego albo z francuskiego, zależy, w której części kraju. Musiała nostryfikować dyplom (przeprowadzić procedurę uznania dyplomu z innego kraju - przyp. red), to jest normalne. Żeby uzyskać obywatelstwo, trzeba zdać egzamin z historii kraju i nauczyć się hymnu szwajcarskiego. Moja siostra żartuje, że jeżeli na zawodach sportowych ktoś go śpiewa, to na pewno jest przysposobiony Szwajcar, bo nikt inny nie zna go na pamięć- dodawał.

- Jesteśmy indywidualistami, a w dodatku dzieli nas wiele kilometrów. Jednak wydaje mi się, że jesteśmy dobrym rodzeństwem. Zawsze możemy na siebie liczyć. Najczęściej spotykamy się przy jednym stole na Boże Narodzenie. Siostra, lekarz okulista, jest wyjątkowo zdolną i pracowitą dziewczyną, no, kobietą. Jestem z niej dumny - wspominał niegdyś Aleksander Kwaśniewski na łamach "Twojego Stylu".

Doskonały kontakt z nią ma również Aleksandra Kwaśniewska, która regularnie odwiedza siostrę ojca w Szwajcarii. - Ostatnio najbliższy kontakt z Małgorzatą ma moja córka. Często do siebie dzwonią. Ola odwiedzała ją kilka razy w Szwajcarii - cytował Jolantę Kwaśniewską tygodnik „Na Żywo" w 2004 roku.

W 2021 r. polityk wraz z żoną Jolantą mieszkali u Sylwii, by wesprzeć ją po stracie męża. - Święta [wielkanocne] spędzimy w gronie: żona, moja siostra, ja, czyli we troje, jako reprezentanci tego samego pokolenia. Nie będzie mojej córki, zięcia, młodszych ludzi - zdradzał w rozmowie z Newsroomem WP.

Spekuluje się, że dziś Kwaśniewska-Fankhauser może cieszyć się pensją rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie, ponieważ szwajcarska okulistyka cieszy się ogromną renomą na całym świecie.

