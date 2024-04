Mamy dowody

Skromny poczęstunek na wieczorze wyborczym PiS. Tym częstowali przybyłych [ZOBACZ]

Za nami wybory samorządowe. Jak wynika z danych exit poll, które słynęły tuż po zamknięciu lokali wyborczych, PiS zdobyło najwięcej głosów. To sprawiło, że w czasie wieczoru wyborczego wybuchła ogromna radość w szeregach partii Jarosława Kaczyńskiego. A co pojawiło się w przygotowanym bufecie? To był raczej skromny poczęstunek.