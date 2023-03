Nitras ostro o obrońcach Jana Pawła II. Za dechrystianizację Polski obarcza PiS

- Z jednej strony radykałowie, nawołujący do obalana pomników i zmiany nazw ulic poświęconych papieżowi Polakowi. Z drugie strony są ludzie, którzy każde krytyczne słowo i każdą próbę dyskusji traktują jak obrazoburstwo, bo mamy do czynienia z osobą świętość. Nie podważając świętości Jana Pawła II, uważam, że jednak należy do porządku kościelnego. Nie wszyscy obywatele polscy muszą traktować go jako osobę świętą - mówił Sławomir Nitras w podcaście "Machina Władzy" w Radiu ZET.

Potem polityk KO stwierdził, że papieża bronią osoby, które mają bardzo dużo za uszami. - Tylko pamiętajmy, że Jana Pawła II mają bronić ludzie, którzy mają problemy z elementarną uczciwością, którzy kradną, nadużywają władzy, wykorzystują służby, próbują zniszczyć człowieka, bo stanął na ich drodze. To tak, jakby zasłaniali się nim komuniści w latach 80. I co? Chwilowo zyska na tym PiS, ale w dłuższej perspektywie na pewno straci Ojciec Święty - zauważył Nitras.

Jan Paweł II oczami Sławomira Nitrasa

- Mamy do czynienia z najwybitniejszym Polakiem XX wieku, który największym stopniu przyczynił się do pokazania na świecie Polski jako kraju miłującego wolność i niepodległość. Bez niego nie byłoby "Solidarności" jako ruchu politycznego, ale też jako pojęcia - powiedział poseł Platformy Obywatelskiej.

Wypowiedź o "opiłowywaniu katolików z przywilejów"

- Nie były za ostre, mogę je dziś powtórzyć. Nikt nie robi tyle dla - parafrazując określenie Jarosława Kaczyńskiego - "dechrystianizacji Polski", co Kościół i PiS - tłumaczył. - Jeśli Kościół chce, by w Polsce prawo pisano pod dyktando katechizmu. A ja nie chcę, by prawo cywilne było tworzone w oparciu o przepisy prawa kanonicznego. Chcę, by były świeckie rozwody, żeby nauka w szkole była zdobywaniem wiedzy, a nie objawieniem. I nie chcę, by jakakolwiek instytucja, która tak jednoznacznie deklaruje się po jednej stronie sporu politycznego, czerpała korzyści finansowe z pieniędzy publicznych - kontynuował Sławomir Nitras. - Te przywileje powinny być ograniczone. Ludzie niewierzący mają prawo żyć w tym kraju, tak samo, jak ludzie wierzący, którzy nie podzielają wszystkich nauk Kościoła katolickiego, mają prawo żyć, jak chcą. Nikt ich nie ma prawa pytać, czy współżyją przed ślubem albo korzystają z procedury in vitro - dodał.

