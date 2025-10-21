Śmiszek otwarcie o swojej chorobie. To, co ujawnił porusza do głębi. "To jest choroba powracająca"

Robert Biedroń ujawnił, że jego partner, europoseł Krzysztof Śmiszek, zmaga się z poważną chorobą kości.

Choroba, która jest nawracająca, znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie i poruszanie się polityka.

Śmiszek przechodzi intensywną rehabilitację i wyraża nadzieję na szybki powrót do zdrowia. Jak się czuje?

Niedawno Robert Biedroń przekazał niepokojące wieści dotyczące swojego partnera, Krzysztofa Śmiszka. Polityk ujawnił, że jego wieloletni partner jest poważnie chory i przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim. Sprawę poruszył w kontekście tego, co dzieje się w związku z projektem ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu: - Nie pracuje, jest na zwolnieniu lekarskim i musi przeprowadzić bardzo poważną terapię - powiedział Biedroń. Szybko okazało się, że chodzi o chorobę kości.

Europoseł o swoim stanie zdrowia

W rozmowie z "Super Expressem" europoseł Krzysztof Śmiszek przekazał kilka szczegółów związanych ze swoją sytuacją: – Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wyjdę z tego. Idzie ku dobremu, przechodzę intensywną rehabilitacje. Jestem dobrej myśli, mam wsparcie Roberta (Biedronia). Jestem pod opieką lekarzy, mam nadzieję, że za kilka tygodni stanę na nogi i będzie ok.

W poniedziałek (20 października) polityk gościł natomiast w "Kropce nad i". W czasie dyskusji z Moniką Olejnik wyznał, że choroba, która go męczy, jest powracająca:

To jest choroba powracająca, która atakuje moje kości. To oznacza, że mam trochę więcej problemów z poruszaniem się i z codziennym funkcjonowaniem. To jest coś, co po prostu powraca i się nasila - komentował, dodając, że jeśli chodzi o diagnozę, to nie za bardzo wiadomo, skąd ta przypadłość się bierze.

Europoseł Śmiszek podziękował też za wszelkie wyrazy wsparcia i życzenia zdrowia, które do niego płyną. Sam również podziękował wszystkim medykom, pod pieką których jest: - Też z tego miejsca chciałbym podziękować moim lekarzom, pielęgniarkom, rehabilitantom, którzy ze mną pracują, robią świetną robotę - przyznał. Ujawnił również, że trudniej mu się poruszać i robi to z pomocą sprzętu ortopedycznego.

Już dwa lata temu Śmiszek wspominał o chorobie kości

Warto zwrócić uwagę na to, że w już w 2023 roku Śmiszek był widziany, gdy chodził o kulach. Polityk już wtedy wspomniał o chorobie kości: - Jednego dnia jesteś pełny siły, energii i planów, a drugiego dowiadujesz się o poważnej chorobie kości, która może doprowadzić do operacji i dużego ograniczenia ruchu. Może nawet unieruchomienia. Nie wiesz czemu, ale twoje kości zaczynają umierać. Bez powodu. Pierwsze co poczułem odbierając diagnozę to szok i absolutne poczucie bezradności - opisał wówczas partner Biedronia.

NIŻEJ ZDJĘCIA ŚMISZKA O KULACH SPRZED PONAD DWÓCH LAT