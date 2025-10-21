Śmiszek otwarcie o swojej chorobie. To, co ujawnił porusza do głębi. "To jest choroba powracająca"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-10-21 9:05

Kilka dni temu Robert Biedroń powiadomił, że jego partner, europoseł Krzysztof Śmiszek poważnie choruje. Choroba jest podstępna i atakuje kości. Teraz głos w sprawie swojego stanu zdrowia zabrał Śmiszek. W rozmowie z Moniką Olejnik przyznał, że choroba jest nawracająca. Jak teraz czuje się polityk?

Krzysztof Śmiszek

i

Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS Krzysztof Śmiszek
  • Robert Biedroń ujawnił, że jego partner, europoseł Krzysztof Śmiszek, zmaga się z poważną chorobą kości.
  • Choroba, która jest nawracająca, znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie i poruszanie się polityka.
  • Śmiszek przechodzi intensywną rehabilitację i wyraża nadzieję na szybki powrót do zdrowia. Jak się czuje?
Polityka SE Google News

Niedawno Robert Biedroń przekazał niepokojące wieści dotyczące swojego partnera, Krzysztofa Śmiszka. Polityk ujawnił, że jego wieloletni partner jest poważnie chory i przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim. Sprawę poruszył w kontekście tego, co dzieje się w związku z projektem ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu: - Nie pracuje, jest na zwolnieniu lekarskim i musi przeprowadzić bardzo poważną terapię - powiedział Biedroń. Szybko okazało się, że chodzi o chorobę kości. 

Europoseł o swoim stanie zdrowia

W rozmowie z "Super Expressem" europoseł Krzysztof Śmiszek przekazał kilka szczegółów związanych ze swoją sytuacją: – Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wyjdę z tego. Idzie ku dobremu, przechodzę intensywną rehabilitacje. Jestem dobrej myśli, mam wsparcie Roberta (Biedronia). Jestem pod opieką lekarzy, mam nadzieję, że za kilka tygodni stanę na nogi i będzie ok. 

W poniedziałek (20 października) polityk gościł natomiast w "Kropce nad i". W czasie dyskusji z Moniką Olejnik wyznał, że choroba, która go męczy, jest powracająca: 

To jest choroba powracająca, która atakuje moje kości. To oznacza, że mam trochę więcej problemów z poruszaniem się i z codziennym funkcjonowaniem. To jest coś, co po prostu powraca i się nasila - komentował, dodając, że jeśli chodzi o diagnozę, to nie za bardzo wiadomo, skąd ta przypadłość się bierze. 

Europoseł Śmiszek podziękował też za wszelkie wyrazy wsparcia i życzenia zdrowia, które do niego płyną. Sam również podziękował wszystkim medykom, pod pieką których jest: - Też z tego miejsca chciałbym podziękować moim lekarzom, pielęgniarkom, rehabilitantom, którzy ze mną pracują, robią świetną robotę - przyznał. Ujawnił również, że trudniej mu się poruszać i robi to z pomocą sprzętu ortopedycznego.

Już dwa lata temu Śmiszek wspominał o chorobie kości

Warto zwrócić uwagę na to, że w już w 2023 roku Śmiszek był widziany, gdy chodził o kulach. Polityk już wtedy wspomniał o chorobie kości:  - Jednego dnia jesteś pełny siły, energii i planów, a drugiego dowiadujesz się o poważnej chorobie kości, która może doprowadzić do operacji i dużego ograniczenia ruchu. Może nawet unieruchomienia. Nie wiesz czemu, ale twoje kości zaczynają umierać. Bez powodu. Pierwsze co poczułem odbierając diagnozę to szok i absolutne poczucie bezradności - opisał wówczas partner Biedronia. 

NIŻEJ ZDJĘCIA ŚMISZKA O KULACH SPRZED PONAD DWÓCH LAT

Krzysztof Śmiszek
12 zdjęć
Express Biedrzyckiej - Krzysztof Śmiszek | 2025 07 08
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT BIEDROŃ
KRZYSZTOF ŚMISZEK