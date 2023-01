Specjalne zakupy Donalda Tuska. Mały pojemniczek zwraca uwagę [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Donald Tusk dba o zdrowie i kondycję

Donald Tusk jest politykiem, który bardzo dba o swoje zdrowie i kondycje. Ćwiczy, regularnie biega, lubi spędzać czas na świeżym powietrzu. W zeszłym roku, gdy skończył 65 lat postawił sobie sportowy cel: przebiegnięcie maratonu. To mu się udało, w swoim tempie, walcząc tylko ze sobą przebiegł ponad 42 km, a na mecie czekały na niego wnuki. Jednak nawet osoba z niemal mistrzowską formą musi pilnować zdrowotnych spraw kompleksowo i pamiętać o badaniach profilaktycznych, szczególnie gdy jest się po 60. Czy właśnie takie dbanie o zdrowie przyświecało Tuskowi? Bowiem niedawno fotoreporterzy zauważyli, że przyjechał do domu a w ręku miał specjalne pudełeczko, znany każdemu sterylny pojemniczek, który kupuje się w aptece. Ale, czy faktycznie Tusk wykorzysta go do tego, do czego jest przeznaczony - nie wiadomo. Pewne jest jedno, profilaktyka jest najważniejsza zawsze i każdy powinien o niej pamiętać.

Jakie badania powinna przeprowadzić osoba po 60.? Seniorzy powinni pamiętać o regularnych badaniach, takich jak: badania wzroku, słuchu i jamy ustne, badanie cholesterolu, pełna morfologia krwi, profil lipidowy, fibrynogen, hemoglobina glikowana (HbA1C), kontrola ciśnienia krwi, kolonoskopia. A także powinni pilnować zbilansowanej diety i ruchu, nawet jeśli to jedynie codziennie spacery.

