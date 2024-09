Spięcie po śmierci Roberta Smoktunowicza. Córka nie wytrzymała. Wystosowała apel

Przed laty Robert Smoktunowicz był znanym senatorem Platformy Obywatelskiej, z którą działał od pierwszych chwil jej działalności. Został doradcą Andrzeja Olechowskiego i pełnomocnikiem jego komitetu wyborczego podczas kampanii prezydenckiej w 2000 r. Był ekspertem prawnym Platformy Obywatelskiej i pełnomocnikiem jej komitetu wyborczego w czasie kampanii wyborczej w 2001 r. Jednak polityka zajmowała go już w czasach młodości. W latach 80. Smoktunowicz był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim i w strukturach NZS w Warszawie. Działał w Ruchu Młodej Polski, był współzałożycielem Ruchu Polityki Realnej oraz Klubu im. Adama Smitha.

Prywatne życie Roberta Smoktunowicza: dwa rozwody

Prywatnie Robert Smoktunowicz był pierwszym mężem Hanny Lis, ale małżeństwo zakończyło się rozwodem. - To była głupota - przyznała w programie "Demakijaż" Hanna Lis tak, która wspominała tamten czas i samo małżeństwo, a zawarła je mając zaledwie 19 lat. Mąż był od niej kilka lat starszy. Smoktunowicz potem związał się z modelką Zofią Ragankiewicz, ale i ten związek szybko odszedł do przeszłości i zakończył rozwodem. Jednak to właśnie z tego związku Smoktunowicz doczekał się dwójki dzieci.

O śmierci byłego senatora PO powiadomiła jego ostatnia partnerka, która opublikowała już po śmierci ukochanego m.in. nagranie, na którym widać, jak prawnik tańczy. - Bo to był cholernie fajny facet. A w tym roku nie było dnia bez śmiechu. Nawet, gdy trudno i boli, dawał się rozśmieszać, a i on wywoływał u mnie spazmy śmiechu - wyznała kobieta. To nie spodobało się córce Roberta Smoktunowicza, która postanowiła zareagować.

Jest mi bardzo przykro, że muszę pisać ten post w momencie, w którym niedawno umarł mój ojciec, a ja wciąż się po tym próbuję otrząsnąć. Proszę Panią Marzenę Gajewską i kogokolwiek innego, kto będzie miał taki pomysł, żeby nie upubliczniać w internecie prywatnych nagrań z życia mojego ojca, Roberta Smoktunowicza. Nie chce tego nasza rodzina, ja, mój brat. Ojciec sam by tego nie chciał - napisała córka.

Pogrzeb Roberta Smoktunowicza

Wiadomo już, kiedy odbędzie się pogrzeb Roberta Smoktunowicza. Były senator PO zostanie pochowany w Warszawie na cmentarzu Powązki Wojskowe 18 września w grobie rodzinnym. Pogrzeb rozpocznie się mszą o godz. 11:15 w kościele pw. św. Jozafata przy ul. Powązkowskiej.

NIŻEJ ZDJĘCIA SMOKTUNOWICZA I JEGO PIERWSZEJ ŻONY