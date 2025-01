Stypendium dla Jasia Kapeli! Dostał wsparcie z ministerstwa kultury

Niewiarygodne, co z obrączką po mężu zrobiła Magdalena Adamowicz. Niewielu by się na to zdecydowało

Jaś Kapela, czyli publicysta "Krytyki politycznej", pisarz, a swego czasu także uczestnik gal MMA, który słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi, otrzymał stypendium z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sam Kapela potwierdził to, że otrzymał stypendium od ministerstwa, w jednym z wywiadów, co jak przyznał nie było łatwe. Jaś Kapela ujawnił, że dostał je na stworzenie piosenek do musicalu o historii zakazu aborcji w Polsce. Do sprawy odniósł się też poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal, który nie szczędzi gorzkich słów pod adresem Kapeli:

SKANDAL! Uzależniony od narkotyków, patologiczny freakfighter ze stypendium. @kultura_gov_pl Jaś Kapela nazywajacy się poetą otrzymał właśnie 12 miesięczne stypendium literackie @kultura_gov_pl Aktualnie znany jest z patologicznych zachowań, wyzwisk i bójek na konferencjach i galach freakfightowych. Wielokrotnie też informował o swoim uzależnieniu od twardych narkotyków. Teraz polscy podatnicy, za pomocą @kultura_gov_pl zasponsorują roczną kurację środkami psychoaktywnymi tej osobie. Ministerstwo Kultury finansuje patologię najgorszego rodzaju. Wstyd! Dopytam w interpelacji do @kultura_gov_pl za co i ile stypendium otrzyma Jaś Kapela na swoje wybryki w 2025 roku.

Kim jest Jaś Kapela?

Jan Kapela (znany jako Jaś Kapela) urodził się w 1984 roku. To polski aktywista lewicowy, freak fighter, poeta i pisarz, publicysta Krytyki Politycznej. Jest znany przede wszystkim ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi dotyczących np. kościoła, papieża Jana Pawła II. Lubi szokować i prowokować. Niegdyś głośno było o jego występie w programie Krzysztofa Stanowskiego przyjął zapłatę za udział w rozmowie, było to 700 zł. Kapela gościł w Hejt Parku na Kanale Sportowym w maju 2021 roku.

Co ciekawe jest on synem aktywistki katolickiej Teresy Kapeli i Piotra Kapeli, inżyniera. Kilka lat temu dziennikarze "Super Expressu" odwiedzili Kapelę w jego domu. Wtedy ojciec Jasia ta komentował poczynania syna:

- Wszystko, co on mówi, jest czasami tak absurdalne... To są kolejne piętra humoru, których ja może po prostu nie chwytam. (...) Kościół katolicki był podstawą naszego życia i wychowania dzieci - zaznaczył ojciec Jasia Kapeli.

