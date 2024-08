Kosiniak-Kamysz odznaczył wojskowych medalistów z Paryża i zasłużonych żołnierzy

We wtorek w siedzibie MON odbyła się zorganizowana w ramach całotygodniowych obchodów Święta Wojska Polskiego uroczystość wręczenia odznaczeń i wyróżnień żołnierzom. Odznaczenia otrzymało kilkudziesięciu żołnierzy z różnych rodzajów wojska, w tym sportowcy-żołnierze, którzy wzięli udział w zakończonych w niedzielę Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Wyróżnienia otrzymali także m.in żołnierze zasłużeni podczas służby na granicy polsko-białoruskiej, a także żołnierze, którzy zasłużyli się pomocą cywilom.

Obchody Święta Wojska Polskiego

Po wręczeniu odznaczeń Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że uroczystość związana jest z obchodami Święta Wojska Polskiego, obchodzonego w rocznicę polskiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 r.: - 15 sierpnia to data niezwykła (...) to jest patriotyzm zwycięski. To nasza duma, chwała i chluba, nasze szlachectwo. Niezależnie skąd pochodzimy i gdzie jesteśmy wszyscy Polacy są spadkobiercami 1920 roku. Mają to szlachectwo w sobie - mówił Kosiniak-Kamysz.

Szef MON w poruszających słowach o żołnierzu, który zmarł po ataku na granicy: Sierż. Mateusz Sitek, oddają za nią życie za bezpieczeństwo państwa

- Szczególne szlachectwo i szczególne wyróżnienie mają żołnierze Wojska Polskiego. Szczególne uhonorowanie należy się dzisiaj żołnierzom Wojska Polskiego tym, którzy dzisiaj służą w Siłach Zbrojnych RP, we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, którzy bronią granicy, i jeżeli trzeba, to tak jak sierż. Mateusz Sitek, oddają za nią życie, za bezpieczeństwo państwa polskiego. Ci, którzy służą w Polskich Kontyngentach Wojskowych na misjach. Wszędzie na świecie gdzie taka potrzeba niesienia sztandaru wolności i sprawiedliwości (...) istnieje, tam są polscy żołnierze - powiedział szef MON.

Kosiniak-Kamysz wyróżnił medalistów olimpijskich, którzy są żołnierzami

Szef MON zwrócił się również do żołnierzy, którzy jako członkowie polskiej reprezentacji wzięli udział w zakończonych w niedzielę Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Medaliści wyróżnieni zostali medalami "za zasługi dla obronności kraju". Złota medalistka Aleksandra Mirosław otrzymała złoty medal za zasługi, natomiast srebrne medalistki - Julia Szeremeta i Klaudia Zwolińska odpowiednio srebrne medale ze zasługi. - Dziękujemy za zwycięstwo i za walkę - zwrócił się do odznaczonych sportowców Kosiniak-Kamysz.

