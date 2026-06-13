Szok, co Nawrocki ma dać w prezencie Trumpowi. To kolos ważący ponad 100 kg! W mediach aż huczy!

Prezydent Karol Nawrocki leci do USA

W niedzielę, 14 czerwca, na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny Donalda Trumpa, prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250. Już wcześniej nieoficjalnie mówiono o tym, że Nawrocki nie poleci z pustymi rękami, a w ramach urodzinowego prezentu podaruje przywódcy USA spinki do mankietów z onyksem.

Zaskakujące doniesienia na temat prezentu od Nawrockiego dla Trumpa

Ale to nie wszystko, bo jak dowiedział się "Fakt" Karol Nawrocki zabiera ze sobą drugi prezent, który może zaskakiwać. Chodzi o tablicę z białego marmuru, która ma zawisnąć na łuku triumfalnym, który ma powstać w Arlington, i jak dodaje gazeta: - Budowa monumentu miała zostać potwierdzona, a wygląd prezentowej tablicy — ustalony z Białym Domem. Co więcej, strona amerykańska liczy, że w przyszłości podobne tablice będą podarunkami od innych krajów.

Jak ma wyglądać ta tablica? Ma się na niej znaleźć inskrypcja w języku angielskim, a także wyryte m.in. nazwiska wspólnych bohaterów narodowych Polski i USA, czyli Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki, podkreślając ich rolę w walce o niepodległość USA. Tablica to prawdziwy kolos o wymiarach140x100 cm i wadze ponad 120 kg. Z ustaleń "Faktu" wynika, że Nawrocki będzie miał przy sobie także miniaturę tablicy, którą podaruje Donaldowi Trumpowi.

80. urodziny Trumpa. W tle rozmowy o relacjach polsko-amerykańskich

Kilka dni temu prezydencki minister, Marcin Przydacz przyznał, że podczas wizyty prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych, także współpracy energetyczno–gospodarczej. – Przypomnę, że poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski – mówił minister, dodając, że w trakcie rozmowy poruszona zostanie również kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

- To wydarzenie, jakim są urodziny Prezydenta Trumpa w Waszyngtonie, będzie kolejnym krokiem umacniającym relacje polsko–amerykańskie, ale także relacje osobiste dwóch Prezydentów – zauważył Marcin Przydacz.

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