Szok, co poseł Konfederacji wrzucił do sieci tuż przed niedzielnymi marszami! To ma być śmieszne?!

Kaczyński jednym filmikiem puszczonym do sieci rozgrzał Internet do czerwoności! Szok, jaki telefon ma w ręku

W Warszawie w niedzielę (25 maja) odbędą się aż dwa wielkie wydarzenia: marsze wspierające kandydatów na prezydenta, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Jak wiemy, do drugiej tury przeszli kandydat KO Rafał Trzaskowski (zdobył 31,36 proc.) i obywatelski kandydat popierany przez PiS, Karol Nawrocki (uzyskał wynik 29,54 proc.).

Każdy z kandydatów zaprasza na własny marsz. Marsz popierający Rafała Trzaskowskiego jest współorganizowany przez Koalicję Obywatelską i pierwotnie miał się odbyć 11 maja 2025 roku, jednak data została zmieniona. Marsz wsparcia Karola Nawrockiego został ogłoszony nagle, w czasie wieczoru wyborczego kandydata.

Dwa marsze w niedzielę 25 maja

Oba marsze przejdą przez stolicę i oba startują w tym samym czasie, czyli w samo południe. Mają oczywiście inne trasy, które się nie przecinają. Marsz 25 maja planowany pod wodzą Koalicji Obywatelskiej, na kory zaprasza Donald Tusk to "Wielki marsz patriotów", a miejscem rozpoczęcie jest plac Bankowy, uczestnicy mają przejść w kierunku placu Konstytucji. Natomiast marsz Nawrockiego rozpocznie się o godz. 12, a miejscem zbiórki będzie rondo Ch. de Gaulle’a. Dalej uczestnicy marszu udadzą się Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem aż do placu Zamkowego.

Poseł Konfederacji pokazał trasy marszów. Jedno rzuca się w oczy

Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz opublikował na Facebooku grafikę przedstawiającą obie trasy marszów. Niby nic, ale trasy są z naniesionymi na nich symbolami przedstawiającymi czołgi, wybuchy. Całość podpisał: - Plan bitwy na 25 maja 😉. W kontekście tego, co dzieje się na świecie tak grafika może budzić zdumienie.

Grafika została szybko skomentowana:

- Co to się porobiło w tej Polsce? Polacy napuszczają na Polaków;

- Kiedy my Polacy wreszcie będziemy mądrzy sami się zaoramy .Nienawiść goni nienawiść!;

- Tu nie ma żadnej bitwy. My Polacy nie walczymy ze sobą. Po prostu jeden kandydat ma jedną wizję co w Polsce się dziać powinno, drugi ma drugą wizję. Jeden przekonuje do swojej wizji, drugi do swojej. Wybierzemy jednego z nich i przez 5 lat będzie naszym prezydentem;

- Tak, napuszczajmy się na siebie nawzajem, a putler tylko wyciągnie popcorn i będzie się śmiał. Świetna robota, Konfederosjo