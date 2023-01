Monika Miller pochwaliła się nowym tatuażem. Aby go pokazać musiała się wypiąć

Biskup Adam poszedł z kolędą. Nagle pojawiła się katechetka. To, co stało się potem, odbiera mowę

Podróż poślubna Olgi Semeniuk i Piotra Patkowskiego. Wybrali Zakopane

Olga Semeniuk i Piotr Patkowski - mimo że są już po ślubie niemal dwa miesiące - do tej pory nie mieli czasu na podróż poślubną. Deklarowali, że jak już znajdą chwilkę, wybiorą Polską, a nie wczasy w ciepłych krajach. Zanim wyruszyli do Zakopanego, skazani byli na randki w Warszawie. Na jednej z nich spotkaliśmy zakochaną Olgę Semeniuk-Patkowską w objęciach Piotra Patkowskiego, która poza swoją małżonką świata nie widzi. W końcu udało im się wyjechać z Warszawy i spędzić czas w pięknej scenerii z dala od domu. - To pierwsza część odpoczynku w Polsce w ramach podróży poślubnej. Zaczynamy od przepięknego Zakopanego. Jest tu cudowna słoneczna pogoda, a za nami stoi Giewont - relacjonowali na gorąco państwo Patkowscy.

Co Olga Semeniuk i Piotr Patkowski robili w stolicy Tatr? Nikt się ich tam nie spodziewał!

Udało nam się dowiedzieć, jak wyglądał romantyczny poślubny weekend Olgi Semeniuk-Patkowskiej i Piotra Patkowskiego. Mieli czas, żeby pobyć tylko we dwoje, ale nie stronili także od innych ludzi. Wybrali się nawet w miejsce, w którym chyba nikt by się ich nie spodziewał, czyli pod skocznię narciarską, gdzie dopingowali polskich zawodników walczących w zawodach pucharu świata w Zakopanem. Zdaje się, że doping Patkowskich pomógł naszym rodakom, w szczególności Dawidowi Kubackiemu, który uplasował się na drugiej pozycji, ale powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Co jeszcze Olga Semeniuk i Piotr Patkowski robili w stolicy Tatr? - Były długie spacery i pyszne jedzenie - zdradzili nam wiceministrowie z PiS.

W naszej galerii zobaczysz zdjęcia z podróży poślubnej Olgi Semeniuk i Piotra Patkowskiego, a także fotki z ich randek

Politycy od Kuchni - Piotr Patkowski i Olga Semeniuk-Patkowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przez rządy PiS nasze dzieci umrą z głodu? A może to Tusk "wyśle nas na żebry"?

Posłuchaj, co mówią ZWYKLI LUDZIE! Mocne słowa na polskich ulicach...