SZOK! Ziobro ujawnił w jakich warunkach mieszka ojciec Rydzyk. Piorunujące zaskoczenie

Ojciec Tadeusz Rydzyk zdobył popularność już na początku lat 90. Wtedy jako młody i ambitny kapłan postanowił stworzyć w Polsce katolickie radio. Wpadł na to po tym jak wrócił do Polski z zachodu. W latach 80. wyjechał do Włoch, później do RFN. W latach 1987 – 1991 pracował w klasztorze żeńskim jako kapelan w miejscowości Oberstaufen. To w tych latach przebywał w diecezji augsburskiej i nawiązał kontakt z lokalnym radiem Maria. Odtąd zaczął poznawać działalność mediów katolickich. W 1991 roku wrócił do Polski i zamieszkał w Toruniu, a następnie założył Radio Maryja, pierwszą katolicką rozgłośnie w kraju o ogromnym zasięgu.

Majątek ojca Tadeusza Rydzyka

W pewnym momencie Radio Maryja była nie tylko popularną rozgłośnią, ale bardzo liczącym się głosem w społeczeństwie, a nawet takim, z którym liczyli się politycy. Zaczęły pojawiać się doniesienia na temat tego, jaki majątek ma ojciec Tadeusz Rydzyk i w jakich luksusach żyje. Wystarczy wspomnieć o legendarnym "Maybachu". Ponad 10 lat temu w tygodniku "Sieci" w wywiadzie zakonnik mówił: - Ja, rzekomo wbrew papieżowi Franciszkowi, bogaty jestem. A to nieprawda, wszystko to zbudowali ludzie, za swoje pieniądze. To nie jest nasze, ja nic nie mam, to należy do zakonu i służy ludziom. W tym samym wywiadzie dodał: - Kiedyś mi zarzucali, że kupuję helikopter. To nie była prawda. Ale jeśli uznamy, że jest on nam konieczny do pracy, do ewangelizacji, do rozwoju radia czy telewizji, wówczas dlaczego mamy go nie kupić? Czy my, katolicy, jesteśmy gorsi?

Ziobro o tym, w jakich warunkach mieszka Rydzyk

Teraz na temat tego, jak żyje i w jakich warunkach mieszka ojciec Rydzyk, głos zabrał Zbigniew Ziobro, który od lat zna zakonnika. Późnym wieczorem Zbigniew Ziobro umieścił na portalu X wpis: - Europoseł Dariusz Joński to żywy dowód na istnienie wirusa komuny, którego objawem jest chora nienawiść do Kościoła. Choć Joński kompletnie nie zna historii, twierdząc, że Powstanie Warszawskie było w 1988 r. a stan wojenny w 89, wiernie powiela działania komunistów z PRL - napisał lider Suwerennej Polski.

Po czym nawiązał do wypowiedzi Jońskiego na temat tego, że redemptoryście mogą zostać postawione zarzuty i grozi konfiskata majątku: - Oni ukradli majątek kościelny, on chce odebrać go o. Dyr. T. Rydzykowi. Każdy, kto zna osobiście ojca Dyrektora wie, w jak skromnych warunkach mieszka, a jego rzekome „bogactwa” i maybach to wyjątkowo kłamliwe fejki łżemediów. Ale Joński tego nie wie, bo on w ogóle jest niebystronormatywny - dodał Ziobro.

NIŻEJ ZDJĘCIA UKAZUJĄCE, JAK MIESZKA OJCIEC TADEUSZ RYDZYK:

