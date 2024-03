Szybki wypad do rodziców. Andrzej Duda z żoną Agatą polecieli do Krakowa [MAMY ZDJĘCIA]

Prezydent razem z żoną wieczorową porą udali się z Warszawy do Krakowa. Para prezydencka postanowiła skorzystać z samolotu, co było bardzo wygodnym rozwiązaniem, ponieważ maszyna z lotniska Okęcie wystartowała o godz. 20:40 a lądowanie w Krakowie miała już po niecałych 40 minutach, bo o 21:22. Dla porównania podróż samochodem ze stolicy do Krakowa zajmuje około 3 godziny. Nie tylko droga do rodzinnego miasta trwała ekspresowo, ale i rodzinne spotkanie.

Prezydent z żoną odwiedził swoich rodziców, Jana Tadeusza Dudy i Janiny Milewskiej-Dudy, którzy mieszkają na krakowskim Prądniku. Młodzi Dudowie wpadli do rodziców jak po ogień! Andrzej Duda i Agata Duda spędzili z nimi ledwie kilka godzin, by potem pospieszyć do własnego gniazdka, czyli do swojego eleganckiego apartamentu. Stamtąd znów pognali na samolot, wcześniej pakując się do samochodu SOP. Prezydent jednak zakasał rękawy i sam nosił walizki oraz pokrowiec z garniturami do bagażnika. Pierwsza dama także nie oglądając się na nikogo pakowała swoje bagaże.

To, co zwróciło naszą uwagę to elegancki strój pierwszej damy. Agata Duda poczuła już wiosnę, bo na wypad do Krakowa wybrała jasny płaszcz w kremowym kolorze, do którego dobrała apaszkę w delikatny wzorek. ZDJĘCIA ZOBACZYCIE W NASZEJ GALERII NIŻEJ:

