Szymon Hołownia wstrząśnięty: "Na miły Bóg… Staszek Soyka umarł"

2025-08-21

Przykra wiadomość pojawiła się w czwartek (21 sierpnia) wieczorem. Zmarł Stanisław Soyka, znany artysta, którego kochali Polacy. Muzyk miał być gościem ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival, niestety wydarzyło się najgorsze. Śmiercią piosenkarza wstrząśnięty jest Szymon Hołownia. Polityk napisał w sieci wspomnienie o artyście.

Zmarł Stanisław Soyka. Znany artysta zmarł niespodziewanie w wieku 66 lat. W czwartek (21 sierpnia) wieczorem pojawia się wiadomość o śmierci muzyka. Według nieoficjalnych informacji, podczas próby przed koncertem  Stanisław Sojka zasłabł i został przewieziony do szpitala. Soyka miał się pojawić w sopockiej Operze Leśnej w ramach koncertu "Orkiestra Mistrzom – hołd dla legend" w ostatnim dniu Top of the Top Sopot Festival. Niestety, wydarzało się najgorsze, w związku z odejściem muzyka koncert w Sopocie został przerwany w połowie. Wiadomość o odejściu artysty w rozmowie z Onetem potwierdził Jacek Cygan. 

Śmierć Stanisława Soyki wstrząsnęła nie tylko światem sztuki i kultury, ale też polityki. W sieci pojawił się poruszający wpis marszałka Sejmu. Szymon Hołownia napisał, że przed laty miał okazję z nim współpracować: 

Na miły Bóg… Staszek Soyka umarł. W dawnych czasach miałem zaszczyt współpracować z nim przy jednym z projektów. Byliśmy razem w Stanach i w Kanadzie - on prezentował swój „Tryptyk rzymski”, ja coś tam przed tym mówiłem. Staszek… Życzliwość, otwartość, humor ostry, a ciepły i w punkt. Muzyczny geniusz. To był honor, to była przyjemność, podróż w nowe światy. Niezapomniany artysta. Niezapomniany Człowiek. Tam, gdzie poszedł, będzie teraz piękniej. Szok, wdzięczność, łza. Odpoczywaj, Staszku…

Kim był Stanisław Soyka?

Muzyk urodził się 26 kwietnia 1959 r. w Żorach. Był autorem tekstów i wykonawcą. Zasłynął dzięki takim utworom jak "Tolerancja (na miły Bóg)", "Play It Again", "Cud niepamięci" czy interpretacjom poezji Czesława Miłosza i Agnieszki Osieckiej. 

