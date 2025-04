Tajemnica czerwonych korali Joanny Senyszyn rozwiązana! Są jej znakiem rozpoznawczym

Debata prezydencka "Super Expressu" pozwoliła, by Polacy zobaczyli wszystkich kandydatów startujących w majowych (18.05) wyborach i poznali, jakie mają oni plany na prezydenturę. Wśród osób kandydujących na prezydenta jest m.in. Joanna Senyszyn, polityczka, która od lat jest znana w przestrzeni politycznej.

Wystarczy wspomnieć, że w roku 2001 zdobyła mandat poselski, kandydując z listy koalicji SLD – Unia Pracy. W latach 2005-2008 piastowała stanowisko wiceprzewodniczącej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Posłanką była również w następnych kadencjach Sejmu, w 2005 i 2007. W roku 2009 została wybrana do Parlamentu Europejskiego. Jednak w obecnej kampanii wyborczej zdecydowanie jest ona królową internautów! Jako osoba z ogromnym poczuciem humoru sama śmieje się z memów o sobie, żartuje i wszystko bierze z dystansem. - Jestem matką memów - przyznała ostatnio.

To, co zwraca uwagę internautów to nie tylko jej słynny już gest wznoszenia rąk i pozdrawiania, ale i stylizacje, a konkretnie chodzi o dodatki. Senyszyn stawia na mocne akcenty w kolorze czerwonym: na taki kolor maluje paznokcie i usta, nosi duże wrzucające się w oczy czerwone korale. Wiele osób zastawia się, skąd Senyszyn je ma, czy to pamiątka czy podarek od kogoś bliskiego? Już wiadomo!

W rozmowie z naszym wysłannikiem na debatę, Senyszyn została zapytana o korale: - Dostałam je kiedy byłam europosłanką z Małopolski. To są prawdziwe małopolskie, drewniane korale, jakie nosiły nasze prababcie, babcie i zespoły ludowe - wyjaśniła pochodzenie czerwonych korali Senyszyn.

