Joanna Senyszyn to jedna z tych postaci w polskiej polityce, które trudno przeoczyć. Choć ma za sobą doświadczenie w polityce lokalnej, to jedna rozpoznawalność zawdzięcza przede wszystkim karierze poselskiej. W roku 2001 zdobyła mandat poselski, kandydując z listy koalicji SLD – Unia Pracy. W latach 2005-2008 piastowała stanowisko wiceprzewodniczącej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Posłanką była również w następnych kadencjach Sejmu, w 2005 i 2007. W roku 2009 została wybrana do Parlamentu Europejskiego.

Senyszyn jest znana z wyrazistych opinii i ostrego języka, które niejednokrotnie wywoływały burzliwe reakcje! Senyszyn ogłosiła swój powrót do aktywnej polityki, zapowiadając udział w nadchodzących wyborach prezydenckich. Udało jej się zebrać wymaganą liczbę podpisów poparcia.

Joanna Senyszyn prywatnie. Niedawno życie boleśnie ją doświadczyło

Niedawno Joanna Senyszyn przeszła ciężkie chwile. Odszedł jej ukochany mąż Bolesław, z którym była od prawie 50 lat. Małżonkowie byli ze sobą bardzo związani, w jednym z wywiadów polityczka opowiadała o tej relacji mówiąc: - To ja wypływałam do Warszawy, a mój mąż, niczym Penelopa, czekał na mnie w Gdyni. (...) Do nieobecności można się tak samo przyzwyczaić jak do obecności. Marynarskie małżeństwa są nawet trwalsze. Nie ma czasu się sobą nawzajem znudzić, a powroty są świętem - mówiła w rozmowie z "Galą".

Gdzie mieszka Joanna Senyszyn? Mamy zdjęcia mieszkania

Kilka lat temu Joannę Senyszyn odwiedził w jej domowym zaciszu "Super Express". Polityczka chętnie ugościła naszych dziennikarzy i pokazała, jak mieszka. Trzeba przyznać, że jej mieszkanie ma niepowtarzalny charakter. To, co wrzuca się w oczy to portrety Senyszyn. W jej mieszkaniu zdecydowanie królują ciemne, mocne kolory oraz kolor złoty dodający ciekawego stylu. Polityczka dobrze czuje się także w pracach, które wykonują zwykle tzw. złote rączki. Naszym dziennikarzom opowiadała:

Wychowałam się w domu kobiet i już jako dziecko zaczęłam przejmować różne obowiązki, które tradycyjnie uważa się za męskie. Jeśli cokolwiek trzeba było zawiesić, to wierciłam dziury w ścianie, wbijałam haki, potrafiłam naprawić lampowy telewizor. W czasie remontu przenosiłam kontakty. Oprócz tego malowałam mieszkanie, płot, a wcześniej oczyszczałam go z rdzy. Nie było takich czynności, których nie umiałabym zrobić i do dziś mi zostały te wszystkie umiejętności! - przyznała, a dowód na to, że żadnej pracy się nie boi, zobaczycie na naszych zdjęciach niżej.