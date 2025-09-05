Tak choroba zmieniła Zbigniewa Ziobro. Jak dziś wygląda?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-05 10:33

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma za sobą wyjątkowo trudny czas walki z chorobą nowotworową. W krótkim czasie przeszedł przez skomplikowane leczenie i operacje, które odcisnęły swoje piętno na jego wyglądzie. Jak dziś wygląda polityk? Mamy najnowsze zdjęcia.

  • Zbigniew Ziobro, obecny w polskiej polityce od 2000 roku, pod koniec 2023 roku usłyszał diagnozę raka przełyku, co spowodowało jego wycofanie się z życia publicznego.
  • Polityk przeszedł chemioterapię, radioterapię oraz dwie operacje, a także wymaga rehabilitacji i specjalnej diety.
  • Choroba odcisnęła piętno na wyglądzie Zbigniewa Ziobry, jednak po leczeniu widać poprawę w jego wyglądzie i mowie.
  • 5 września polityk pojawił się w "Porannym Ringu 7:50", gdzie zaprezentował się w znacznie lepszej formie.

Zbigniew Ziobro jest obecny w polskiej polityce od 2000 roku. Miał wówczas 30 lat i już wtedy wypracował swój styl: eleganckie garnitury i schludnie ostrzyżone włosy. Przez kolejne lata pozostawał wierny temu wizerunkowy, który doskonale się sprawdzał w trakcie jego kariery. Czasem można było go zobaczyć w okularach o delikatnych oprawkach.

Niestety, pod koniec 2023 roku polityk usłyszał porażającą diagnozę. Okazało się, że jest chory na raka przełyku. To spowodowało, ze wycofał się z życia publicznego i wszystkie siły przeznaczył na walkę z nowotworem. Jak mówił, od długiego czasu obserwował u siebie niepokojące objawy, jednak przez liczne obowiązki nie miał kiedy się nimi zająć. Dopiero kiedy objawy uległy nasileniu, Zbigniew Ziobro zaczął podejrzewać, że coś jest nie w porządku.

- Niemal każdego dnia rano nie byłem w stanie mówić, taką miałem chrypkę. Później bóle zamostkowe, bóle w plecach. Badałem krew pod kątem zawału. Te bóle były na tyle silne, że nie mogłem spać. Pociłem się też strasznie w nocy - opowiadał.

Walka z nowotworem

Jak się okazało, problemy zdrowotne nie wynikały z przyczyn kardiologicznych, a były oznaką rozwijającego się raka. Były szef resortu sprawiedliwości postanowił zawalczyć o swoje zdrowie i życie. Przeszedł przez chemioterapię i radioterapię, konieczne okazały się także operacje. Pierwsza z nich obejmowała klatkę piersiową, jamę brzuszną i mięśniową oraz szyję. Drugi zabieg z kolei był potrzebny ze względu na pooperacyjne powikłania. Ponadto cały czas polityk odbywa rehabilitację oraz potrzebuje specjalnej diety.

Jak zmienił się Zbigniew Ziobro?

Choroba odcisnęła wyraźne piętno na Zbigniewie Ziobro. W rzadkich chwilach, gdy pojawiał się publicznie, było widać, że mocno schudł, był blady i miał podkrążone oczy. Ponadto dało się słyszeć problemy z płynnym mówieniem.

Zbigniew Ziobro wraca do polityki?! Podali datę! "To urodzony wojownik"

5 września polityk pojawił się w "Porannym Ringu 7:50", gdzie zaprezentował się w znacznie lepszej formie. Nadal jest bardzo szczupły, jednak na jego twarz wróciły kolory. Był minister sprawiedliwości wydawał się także bardziej wypoczęty i mniej zestresowany, ponadto może mówić już niemal tak samo jak przed chorobą. Widać, że leczenie przynosi pożądane skutki, a polityk powoli odzyskuje siły.

