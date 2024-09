Tak Ewa Zajączkowska-Hernik paraduje po mieście. Buty za 200 zł, torebka za 500 zł, a telefon...

co tam się działo?!

Ewa Zajączkowska-Hernik jest jedną z najbardziej aktywnych kobiet w Konfederacji. Dzięki swojemu zaangażowaniu udało się jej dostać do Parlamentu Europejskiego. Nawet w Brukseli nie zrezygnowała ze swojego ostrego języka i bezpośredniości!

Eurposłanka została przyłapana, gdy o 14:20 wyszła z Sejmu i udała się do jednej z pobliskich restauracji. Około 15:00 dołączył do niej kandydat na prezydenta z Konfederacji, Sławomir Mentzen. Spędzili razem godzinę, po czym polityk udał się ponownie do Sejmu, a jego koleżanka poszła na spacer miejskimi ulicami. Po drodze odwiedziła warzywniak, w którym kupiła maliny.

Uwagę zwraca fakt, że Ewa Zajączkowska-Hernik ani na chwilę na oderwała telefonu od ucha! Rozmawiając przechodziła przez ulicę i robiła zakupy. Najwyraźniej omawiane przez nią sprawy nie mogły czekać! A może po prostu w ten sposób chciała umilić sobie 4 kilometrowy spacer.

Po obiektywie jej telefonu można zakładać, że polityk używa iPhone'a 13 z 2021, który można obecnie kupić za 2500 zł.

Europosłanka ubrana była w jasną koszulę, dżinsowe rurki i lekką kurtkę, którą później zdjęła. Do tego miała białe buty Reebok za około 200 zł oraz skórzaną torebkę DKNY za około 500 zł. W naszej galerii możecie zoabczyć spacer Ewa Zajączkowskiej-Hernik:

